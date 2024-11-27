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▲小S和許雅鈞結婚多年，生了3個寶貝女兒。（圖／小S IG）

▲小S在節目上分享，自己能夠接受開放式關係，只要另一半不要搞出小孩就可以。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YT）

小S（徐熙娣）和許雅鈞結婚25年，夫妻生活一直都是外界焦點，先前她才自爆已經10、11年沒有性生活，日前在節目《小姐不熙娣》上竟自爆，自己是很開放的人，只要另一半別搞出小孩都可以，「我多希望我們就開放性關係，他要幹嘛都可以！」沒想到卻被許雅鈞斥責，叫她不要有這種想法，「baby妳怎麼會有這種想法。」一番話掀起討論。小S在節目上分享，自己能夠接受開放式關係，只要另一半不要搞出小孩就可以，「他（許雅鈞）就是偏不要，我老公很變態，他就是只想跟兄弟玩骰盅，即時他兄弟帶了年輕妹妹，身材姣好，但他眼中只有骰盅。」小S無奈表示，許雅鈞只要有兄弟先喝醉，他就會很為自己的酒量自豪，讓她十分傻眼，認為老公放錯重點，「我想說：『你就去捏那些妹妹奶嘛』，他就說baby妳怎麼會有這種想法。」先前小S才自爆：「我結婚已經25年了，我只是想要跟大家分享一下我的心情，進入婚姻一開始很幸福，大概生到第3個孩子之後，將近有10、11年的時間『老公沒有碰我』，我覺得我下面不知道是什麼東西！」讓節目其他來賓驚呼連連，認為這段時間太久了，當時她也因此被安排小S享用猛男福利，讓她忍不住喊：「真的太爽了！」小S曾在受訪時吐露和許雅鈞的性生活，害羞直呼，「我有其他的東西，你們都知道。」強調他們有共識沒有要生第四胎，孩子的數量剛剛好，「我跟我老公很久沒有性關係，但現在很開心啊，已經進入到另外一種幸福感，他只要幫我煮麵、倒水、過馬路牽我，就覺得這個男人真好，很願意廝守走一生。」還搞笑稱自己有玩具可以自己娛樂，性生活仍舊美滿，「我有其他的東西，你們都有買吧，我換了好幾個。」