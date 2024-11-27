今（27）日高雄市三民區某停車場傳出命案，一名賴姓男子離家多日，家人透過手機定位，發現一直停在停車場，竟發現他陳屍車內，緊急報警勘查，初步調查無外力介入，報請檢察官相驗死因。
高雄市警三民二分局表示，今天下午1時許接獲報案稱，一名男子陳屍車內，立即派員趕赴三民區大豐二路某停車場，死者為賴姓男子，現年41歲，由於賴男離家多日，家屬找不到人，因此透過手機定位發現賴男陳屍自己的轎車內。
警方指出，家屬完成認屍，詳細死因有待釐清，初步調查無外力介入，報請檢察官相驗死因。
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