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▲「友達智慧座艙2024」自首秀以來，斬獲國內外多項大獎肯定，體現友達豐厚的技術實力與市場潛力，將持續引領顯示科技產業突破創新。（圖／友達光電提供）

▲獲金質獎的友達「太陽能模組清潔機器人SunCleanBots」，具輕量化、智慧化與高效率三大優勢。（圖／友達光電提供）

友達光電今（27）日宣布，旗下八項產品獲得第33屆「台灣精品獎」肯定，其中，高度整合顯示器與人機互動介面的「友達智慧座艙2024」、「太陽能模組清潔機器人SunCleanBots」及「SunVeillance能源解決方案」皆獲得銀質獎；而60吋高透明度Micro LED顯示器、可捲式後座娛樂顯示器、互動式透明智慧車窗、自主移動機器人150M、設備監控與健康管理系統等五項產品均獲台灣精品標章肯定，眾多元跨域解決方案齊獲台灣產業界專家高度肯定，彰顯友達創新技術落實於市場應用之重要價值。友達光電執行長暨總經理柯富仁表示：「友達加速雙軸轉型腳步，持續深化創新技術，並發展多元市場應用，攜手生態圈夥伴創造差異化品牌價值，提升競爭力與企業形象，此次在智慧座艙、能源解決方案、先進顯示及智慧製造等多元領域，全面獲得台灣精品獎肯定，體現我們實踐創新技術與對接市場需求所展示的價值與豐碩成果。」友達以使用者體驗出發，打造「友達智慧座艙2024」，以卓越的Display HMI車用解決方案，高度整合顯示器與人機互動介面，從前座的A柱到A柱大尺寸曲面螢幕、反射式抬頭顯示螢幕，到車側的互動式透明智慧車窗，及後座的可捲式顯示器系統等，提供座艙控制器解決方案有效破除傳統車艙設計的多個痛點，為生態圈夥伴提供更多創新實踐的機會，翻轉車艙空間概念，窺探未來車艙的更多可能。「友達智慧座艙2024」自首秀以來，斬獲國內外多項大獎肯定，包含CES最佳創新獎、SDIA前瞻顯示大賞等，此次再獲台灣精品金質獎，體現友達豐厚的技術實力與市場潛力，將持續引領顯示科技產業突破創新。友達自2008年起投入能源事業，提供創能、儲能、節能、能源管理全方位能源解決方案，2024年累計完工建置光電裝置已達到521MW，研發多項智慧產品與解決方案，「太陽能模組清潔機器人SunCleanBots」與「SunVeillance能源解決方案」雙雙獲得台灣精品一金一銀高度肯定，展現友達創新技術能量助攻台灣綠色能源產業發展的實力。獲金質獎的友達「太陽能模組清潔機器人SunCleanBots」，具輕量化、智慧化與高效率三大優勢，以超薄鋁製外殼打造，重量僅27公斤，拆裝搬運更加便利，適應高溫高濕等戶外嚴苛多變環境，可透過手機APP遠端監控，搭載全自動導航清潔模式，以感測技術偵測車體周圍狀態、提供最佳清潔路徑，並以不需拉水線的乾式清潔手法，實現節水效益且降低人力成本達60%，已應用於多個太陽能電廠場域，大幅提升整體太陽能模組使用壽命與效能。友達發揮其豐富電廠管理經驗，將電廠維運智能化，以AI技術偵測異常、量化損失、自動派工及維護後驗收，更設有電廠老化安全警示，實現電廠自主管理，並整合視覺化能源管理、太陽能電廠監控管理及綠電交易管理三大系統，打造「SunVeillance能源解決方案」，提供涵蓋發電、用電至購售電的全過程管理；其全台監控2.83GW太陽能電站，擁有管理超過七千座太陽能案場的經驗，並通過台電「配電級再生能源管理系統」認證，確實控管資訊安全，整合使用者在能源產業管理上完整且與時俱進的需求，此次獲銀質獎肯定其高度創造穩定供電之價值，為台灣再生能源發展的關鍵角色。友達在先進顯示與智慧製造領域亦獲得台灣精品標誌肯定。在先進顯示領域，友達運用領先業界的Micro LED技術與特性，打造「60吋高透明度Micro LED顯示器」，具高穿透率、低繞射、高亮度、無縫拼接等優勢，展現大尺寸透明顯示器應用的潛力。更將Micro LED技術運用於智慧座艙，打造全球首款(*)「可捲式後座娛樂顯示器」，提供乘客娛樂資訊的享受與空間運用的自由；而「互動式透明智慧車窗」則拓展車窗的多功能應用，提供顯示資訊與開門警示功能，享受更便利、智慧的人機體驗。在智慧製造領域，友達「自主移動機器人150M」解決半導體場域痛點，結合多種模組應用和安全潔淨特色，有效提高生產效率，並保障產線運作的安全性和品質，充分滿足市場對自動化生產的需求；「設備監控與健康管理系統」則整合SPIIDER D Series（IoT數據擷取設備） 與APES（Anomaly detection & Prognostic of Equipment System，設備預警監控系統），透過在設備上安裝感測器進行資料擷取，可計算並預測機台健康狀況，讓用戶適時採取維護措施、降低損壞風險，進而提升生產效率。友達在台灣精品展現將技術創新延伸至多元場域應用的堅強實力，並兼具環境永續理念，落實企業社會責任，未來將持續引領產業，建構合作生態系統，致力為全球客戶提供更具創意與價值的解決方案。*根據截至發稿日期台灣時間2024年11月27日友達所能蒐集之市場資料。追蹤AUO社群平台