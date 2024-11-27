隨著數字時代的迅猛發展，越來越多的台灣品牌開始運用募資平台推出各類產品，開創市場新局。這一趨勢不僅反映了消費者對新穎產品的期待，也促進了品牌與消費者之間的互動。在過去幾年中，台灣的創業生態系統快速成熟，企業透過募資平台成功籌集所需資金，作為產品開發起點，充分展示創意與實用性，並借此建立品牌形象、創下驚人產品銷售量。在這其中，有一個引起眾多矚目的品牌「Uffy無非研製所」，在2019年嘖嘖募資超出原定目標76倍、募資總額破千萬門檻，創下驚人的達成率，「Uffy無非梳」以一鳴驚人的問世，打進消費者的心坎裡。
回歸本質 解決問題為理念
「Uffy無非」產品設計初衷是解決人們的頭皮與頭髮問題，以「只做好產品、不為了賣而賣」的心態出發，堅持創造出最好的產品，使真正有此困擾並需求的人得以解決。
品牌以回歸事物的本質，希望消費者擁有一把真正好用的梳子，而非很多無法解決困擾的梳子，帶給大家真切有感的全新體驗！
以大數據為養份創造出「遠紅外線梳」
「Uffy無非」在品牌創立前，創辦人Junni將試驗產品-質感佳、耐用度佳但價格偏高的梳子帶進「淘寶」銷售，測試消費者接受程度。結果在盛行9.9包郵的淘寶闖出一片天，均價超過200人民幣的梳子大為熱銷，因此得到大數據反饋，證明梳子只要好用，就算高價依然能獲得消費者認同。於是便開始構思設計可以緩解頭皮緊繃以及產後落髮問題的梳子，斥資百萬後終於研發出「無非遠紅外線按摩梳」。
鵝卵石握柄＋24K鍍金銅針 熱銷五萬支
「Uffy無非梳」的特別之處要觀察許多細節，看似流暢線條的手握鵝卵石型握柄，實則有利用手溫度帶動遠紅外線熱能循環的細膩之處，梳頭的過程同時促進全身血液循環；而精緻貴氣的24K鍍金銅針的梳針，梳在頭皮上力度強，能有效舒緩疲勞頭皮；此外，運用高彈力的天然橡膠氣墊取代塑膠，更貼近頭皮弧度。當無非梳能解決人們長期以來的頭皮問題，在推出時即使價格將近兩千元，同樣一年熱賣五萬支，且有高回購比例。
四大系列照護更全面 進軍國際拓展全世界
推出第一支產品即引發熱潮的「Uffy無非」，趁勝追擊打造出適合隨身攜帶、不同按摩力度的「折疊按摩梳」、終結糾結髮絲的「打結掰掰梳」系列，也更進一步發展到頭髮照護，研發出號稱「頭髮的超級食物」的時秘果油、強健滋養毛髮的棕梠髮皂。此外，同樣具遠紅外線專利，以醫療級別矽膠為材質、可重複使用的「遠紅外線眼膜」，是黑眼圈人士的最愛。除此之外，無非也針對明星商品於雙11推出「長柄梳梳-遠紅外線長柄款頭皮按摩梳」新品，讓消費者在家也能享受頂級頭皮SPA。
「Uffy無非研製所」持續研發台灣製優質產品，針對消費者不同的問題點，真正且有效的解決根本。有意拓展國際市場的「Uffy無非研製所」，目前已插旗美國，於Amazon亞馬遜穩定銷售中，並參展了日本，開始積極佈局亞洲各國。「Uffy無非」期許「無非按摩梳」能成為台灣代表性伴手禮，以台灣工藝之姿傳揚海外。
想了解更多請上Uffy無非官網。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「Uffy無非」產品設計初衷是解決人們的頭皮與頭髮問題，以「只做好產品、不為了賣而賣」的心態出發，堅持創造出最好的產品，使真正有此困擾並需求的人得以解決。
品牌以回歸事物的本質，希望消費者擁有一把真正好用的梳子，而非很多無法解決困擾的梳子，帶給大家真切有感的全新體驗！
以大數據為養份創造出「遠紅外線梳」
「Uffy無非」在品牌創立前，創辦人Junni將試驗產品-質感佳、耐用度佳但價格偏高的梳子帶進「淘寶」銷售，測試消費者接受程度。結果在盛行9.9包郵的淘寶闖出一片天，均價超過200人民幣的梳子大為熱銷，因此得到大數據反饋，證明梳子只要好用，就算高價依然能獲得消費者認同。於是便開始構思設計可以緩解頭皮緊繃以及產後落髮問題的梳子，斥資百萬後終於研發出「無非遠紅外線按摩梳」。
鵝卵石握柄＋24K鍍金銅針 熱銷五萬支
「Uffy無非梳」的特別之處要觀察許多細節，看似流暢線條的手握鵝卵石型握柄，實則有利用手溫度帶動遠紅外線熱能循環的細膩之處，梳頭的過程同時促進全身血液循環；而精緻貴氣的24K鍍金銅針的梳針，梳在頭皮上力度強，能有效舒緩疲勞頭皮；此外，運用高彈力的天然橡膠氣墊取代塑膠，更貼近頭皮弧度。當無非梳能解決人們長期以來的頭皮問題，在推出時即使價格將近兩千元，同樣一年熱賣五萬支，且有高回購比例。
四大系列照護更全面 進軍國際拓展全世界
推出第一支產品即引發熱潮的「Uffy無非」，趁勝追擊打造出適合隨身攜帶、不同按摩力度的「折疊按摩梳」、終結糾結髮絲的「打結掰掰梳」系列，也更進一步發展到頭髮照護，研發出號稱「頭髮的超級食物」的時秘果油、強健滋養毛髮的棕梠髮皂。此外，同樣具遠紅外線專利，以醫療級別矽膠為材質、可重複使用的「遠紅外線眼膜」，是黑眼圈人士的最愛。除此之外，無非也針對明星商品於雙11推出「長柄梳梳-遠紅外線長柄款頭皮按摩梳」新品，讓消費者在家也能享受頂級頭皮SPA。
「Uffy無非研製所」持續研發台灣製優質產品，針對消費者不同的問題點，真正且有效的解決根本。有意拓展國際市場的「Uffy無非研製所」，目前已插旗美國，於Amazon亞馬遜穩定銷售中，並參展了日本，開始積極佈局亞洲各國。「Uffy無非」期許「無非按摩梳」能成為台灣代表性伴手禮，以台灣工藝之姿傳揚海外。
想了解更多請上Uffy無非官網。