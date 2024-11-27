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▲張冬浩拿到第二名後在頒獎台上完全笑不出來。（圖／翻攝自微博）

任何比賽在最終結果揭曉前都還有變數，真的不能「半場開香檳」！中國四川近日一場馬拉松比賽，半馬男子組選手張冬浩在終點線前以為自己贏定了，向旁邊的觀眾揮手慶祝，渾然不知身後的另位高三男學生正在全速衝刺逼近，最終煮熟的鴨子飛了，讓張冬浩賽後也不禁自嘲「我來搞笑的」。綜合中國媒體報導，四川「2024閬中古城馬拉松」比賽於24日舉行，專業半馬選手張冬浩在抵達終點前仍位居領先，以為勝券在握的他開始燦笑揮手和一旁觀眾互動，不料身後的高中生「阿能」正悄然逼近，阿能雖只是業餘學生，但一路全速衝刺，而張冬浩被反穿後才發現還有高手，開始齜牙裂嘴提速，但為時已晚，最終落居第二名。賽後阿能表示，自己雖然只是業餘跑者，但跑得夠快成功「偷家」，笑稱張冬浩半場開香檳，「但開的香檳是拿給我喝的」。而在頒獎台上臉如死灰的張冬浩，之後也平復心情，直言自己過於興奮大意失荊州，「讓大家見笑了」。張冬浩還自嘲「別問我搞什麼，我是來搞笑的」。