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▲missA後期經常傳出秀智（右）和其他3位成員不合的消息。（圖／Mcuountdown）

▲missA有許多經典膾炙人口的歌曲，讓粉絲都很希望有朝一日能看到她們合體。（圖／JYP）

韓國團體missA來自韓國三大娛樂公司之一的JYP娛樂，2010年出道，傳唱度超高的出道曲《Bad Girl Good Girl》在當年一舉拿下年度歌曲，可惜團體在2017年宣布解散，兩位中國成員Fei（王霏霏）、Jia（孟佳）也回到中國發展，昨（26）日，JYP娛樂老闆朴軫永發文，驚喜上傳和王霏霏、孟佳的合照，令粉絲相當驚喜。朴軫永昨日在IG上分享了與王霏霏、孟佳一起用餐的照片，照片中他親密搭著兩人的肩膀，霏霏微傾向在朴軫永一側、孟佳則開心比YA手勢，3人久違合照顯得十分溫馨，朴軫永還標記了「missA」和兩人的英文藝名，寫下：「在北京的幸福晚餐，你們怎麼到現在都沒有變呢」，並配上愛心符號。missA由王霏霏、孟佳、Min、秀智，一共4成員組成，出道當年就嶄獲各大頒獎典禮的新人獎，雖然歌曲都很受歡迎，但4位成員人氣極其不均，尤其秀智更以《建築學概論》跨界演員爆紅，廣告、代言接到手軟，資源不可避免的不平均，還因此傳出不和說，團體活動後期也常常會看到4人合照、秀智卻站在角落的情況，最後missA在2017年宣布正式解散。雖然王霏霏、孟佳回到中國後，合體了不少次，還演唱過MissA的歌曲，但粉絲總以為4人合體沒什麼希望，如今看到兩人和朴軫永的合照，紛紛直呼太感動、回憶殺，也喊話：「希望能再看到missA成員重聚回歸！」