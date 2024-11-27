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▲高餐大校長陳敦基與萬豪國際集團大中華區首席人力資源官戴經緯(Mr.Taikitsadaporn)共同簽訂「萬豪夢想家儲備幹部培訓計畫」。（圖／高餐大提供）

高餐大與萬豪國際集團攜手培育高階人才，今(27)日高餐大校長陳敦基與萬豪國際集團大中華區首席人力資源官戴經緯(Mr.Taikitsadaporn)共同簽訂「萬豪夢想家儲備幹部培訓計畫」。校長陳敦基表示，高餐大透過深化產學合作，攜手萬豪國際集團積極推動多元培訓計畫，為學生創造進入國際酒店品牌的發展機會，為臺灣餐旅產業培育高素質專業人才，持續為餐旅產業長遠發展注入創新動能，打造優質餐旅新星。高餐大旅館管理系主任楊仁德推動薪酬待遇升級與關懷學生職涯發展有成，「萬豪夢想家儲備幹部培訓計畫」起薪NT$30,000至31,000元，前六個月學習觀察與行為面試考核，以及制定個人化的後續培訓計畫。第七個月起，參與學生的薪資再調升NT$1,000至2,000元。高餐大旅館管理系副主任王靖曄表示，學生入選參加「萬豪夢想家儲備幹部培訓計畫」後，可選擇跨部門輪調或專注特定專業領域的深耕學習，由其主管擔任職能教練，提供定期輔導，實習結束前通過最終考核者，將獲頒萬豪夢想家(Marriott Dreamer)證書；學生完成實習且順利畢業後，對飯店各部門有基礎了解，對於畢業後去向有更明確的規劃。