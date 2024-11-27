中藥養生是國人習慣的保健方法之一，桃園市政府衛生局為守護民眾中藥用藥安全，113年普查轄內近600家中藥販賣業者並執行上市後中藥監測計畫，其中查獲11件違規產品，後續皆已依法處辦。另同時提醒民眾，中藥用藥安全要遵照五撇步：「停、看、聽、選、用」，養成正確使用中醫藥觀念，才能放心用。
衛生局為確保民眾中藥用藥安全，每年都會在中醫診所、中藥房及藥局等場域進行上市後中藥監測計畫，113年共抽查及抽驗159件中藥材與中藥製劑，其中違規樣態以逾保存期限之中藥材（8件）為最多，其餘為外包裝未依規定標示產地（1件）、檢出二氧化硫超標（1件）及藥材基原不符規定（1件），皆依藥事法規定由本局或移請所轄衛生局處辦。
衛生局賈蔚局長表示中藥用藥安全要遵照五撇步：「停偏方，看中醫，聽仔細，選合格，用對藥」，提醒民眾勿聽信偏方，自行購買來服用來路不明的中藥；生病時，停止不當看病及隨意購藥用藥行為，要看合格的中醫；就診時，病情要說清楚，醫師的囑咐要聽仔細；用藥時，要選衛生福利部核准有許可證字號的中藥藥品，相關藥品資訊民眾可至中藥藥品許可證系統查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生局賈蔚局長表示中藥用藥安全要遵照五撇步：「停偏方，看中醫，聽仔細，選合格，用對藥」，提醒民眾勿聽信偏方，自行購買來服用來路不明的中藥；生病時，停止不當看病及隨意購藥用藥行為，要看合格的中醫；就診時，病情要說清楚，醫師的囑咐要聽仔細；用藥時，要選衛生福利部核准有許可證字號的中藥藥品，相關藥品資訊民眾可至中藥藥品許可證系統查詢。