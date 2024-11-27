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▲戴佩妮終於到那那大師節目飆歌，也解釋這次新專輯的名稱由來。（圖／小鋼砲娛樂提供）

戴佩妮近期發行全新專輯《雙生火焰》，終於到那那大師節目宣傳飆歌，但她這次解放自我，連那那大師都招架不住大喊：「戴佩妮是我訪問至今遇到最瘋的女歌手！她澈底瘋了！」除了難得看到戴佩妮歌唱之外的幽默一面，她也分享，許多創作生命經歷，更大方暢聊過去深刻戀情的記憶被放在歌曲裡，且透露自己是一個「為愛願意付出一切的人」。不過關於未來，她認為不一定要一直當歌手，即使在幕後也能做想要的音樂。戴佩妮近日發行新專輯《雙生火焰》後，就把宣傳期第一個通告交給那那大師，本以為首次相見的兩人會是一場「知性對談」，殊不知完全不用透過那那大師的引導，戴佩妮走進錄影現場就接連大出怪招，先是開場背影入鏡受訪，中途又臨時脫稿演出要頒獎給那那大師，甚至突如其來肢體舞蹈，讓現場笑聲不斷，連那那大師都忍不住吶喊：「戴佩妮瘋了！從來沒有遇過這麼失控的歌手。」雖然難得看到戴佩妮解放自我，但首次來到那那大師節目，她也獻唱一系列代表作，包含〈時間快轉〉、〈不想〉、〈你要的愛〉、〈街角的祝福〉等，展現深厚歌唱實力。同時也特別解釋新專輯《雙生火焰》名稱的由來，她表示：「因為重製帶來雙生，賦予過去寫給別人的歌曲另一個屬於自己的靈魂。」戴佩妮也透露，「從未想要超越任何原唱」，然而重製過程中，她也苦惱表示：「好幾首歌原本就是我的製作，已經符合心中最完美模樣，要如何重製反而不知如何下手。」難得來到那那大師節目做客，戴佩妮還聊到忘我，除了一解當年拍攝〈愛瘋了〉MV彈鋼琴怪異姿勢之謎，還意外透露歌唱「四連音」特色小祕密。至於之前戴佩妮、江美琪跟周蕙所合組的「瘋三娘」熱潮，她表示跟同期出道的姊妹感情變得更好，希望未來有機會再合體一起開演唱會。而出道即將邁入25周年，戴佩妮對音樂依舊保有熱情，除了期待明年3月二度登上台北小巨蛋，關於未來，她則認為不一定要走到幕前當歌手，幕後也能持續做想要的音樂，直到無法再做為止。