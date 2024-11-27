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美國佛羅里達州一所監獄發生罕見案例，一位女囚犯竟然在服刑期間懷孕，且孩子的父親是女囚完全沒有與之肢體接觸的男獄友，兩人通過囚房內的通風口成功完成受精任務，讓外界嘖嘖稱奇。綜合外媒報導，事情發生在佛州戴德縣（Dade）的TGK監獄，因二級謀殺罪名入獄服刑的29歲女囚黛西（Daisy），於今年6月誕下1名女嬰，而孩子的父親是同樣因謀殺罪名在TGK監獄服刑的23歲男囚德培茲（Depaz）。更讓人驚訝的是，兩人在獄中其實從未有過肢體接觸的機會。黛西表示，TGK監獄的囚犯都知道，不同房間的獄友們可以透過空調通風口聊天，只要站上馬桶敲一下，就是上線閒聊的信號，甚至還能通過通風口傳小紙條。黛西說自己就是在通風口認識了德培茲，兩人隔空聊天熟識後，德培茲提議讓黛西懷孕生子，方法就是由德培茲將精液包進保鮮膜，然後透過通風口傳遞給黛西，黛西再用治療陰道細菌感染的用具，手動將精液放進體內。兩人每天進行受精工程，持續了一個月後黛西竟然真的懷孕，成功產下一女，讓德培茲直呼是奇蹟之女。但是，TGK監獄方面可能不會認為這是奇蹟，經過DNA鑑定確認德培茲是孩子生父後，德培茲已被轉移到其他監獄，不再有機會跟黛西聊天，但兩人仍能定期透過電話聯繫，而女嬰目前則是在獄中與黛西一起生活。邁阿密生育中心的醫學主任阿克曼（Fernando Akerman）表示，這是一宗非比尋常的案例，藉此成功懷孕的機率非常低，但確實不是零。