今（28）日迎接感恩節，以及本週五的黑色購物節，全家便利商店今起特大美式、特濃拿鐵以及荔枝貴妃紅茶、凍凍好喝奶茶10元多一杯，相當於6折開喝；7-11有「不可思議!+? CAFE RESERVE」大杯精品美式買2送2，還有一般門市的CITY CAFE 購買大杯美式咖啡2杯，送2杯小7集點卡等值點數，相當於買2送2。
🟡全家便利商店
📍門市｜11月27日至12月1日（會員限定）
◾特大美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜11月29日至12月1日
◾巧克力牛乳雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾古道酸梅湯，5折（原價30元、特價15元）
◾SOMO茶歐蕾捲心酥，5折（原價40元、特價20元）
◾麗巧克Nabati威化餅168g，5折（原價39元、特價20元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月27日至12月1日
◾大杯美式2杯送90點，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯濃萃美式2杯送100點，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品美式2杯送200點，5折（原價100元、特價50元）
以上1點等於1元， 可兌換CITY系列指定大杯美式，相當於買2送2優惠，換句話說，先買咖啡並刷會員，即可拿到點數，再用點數兌換咖啡。
◾不可思議咖啡精品美式買2送2，5折（原價95元、特價48元）
限不可思議咖啡門市販售
📍APP｜11月22日至11月30日
◾濃萃拿鐵／濃萃美式買11送5，6.9折（原價60元、特價41元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅／一顆檸檬青買11送5，6.9折（原價60元、特價41元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買11杯送5杯，6.9折（原價60元、特價41元）
◾好時經典可可任選買11送5，6.9折（原價75元、特價52元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵買11送5，6.9折（原價100元、特價69元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月25日至11月30日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
◾特大杯冰茶系列買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯奶茶系列買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
◾指定樂法茶飲650ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
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📍門市｜11月27日至12月1日（會員限定）
◾特大美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
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📍門市｜11月29日至12月1日
◾巧克力牛乳雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
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◾SOMO茶歐蕾捲心酥，5折（原價40元、特價20元）
◾麗巧克Nabati威化餅168g，5折（原價39元、特價20元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
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📍門市｜11月27日至12月1日
◾大杯美式2杯送90點，5折（原價45元、特價23元）
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◾大杯精品美式2杯送200點，5折（原價100元、特價50元）
以上1點等於1元， 可兌換CITY系列指定大杯美式，相當於買2送2優惠，換句話說，先買咖啡並刷會員，即可拿到點數，再用點數兌換咖啡。
◾不可思議咖啡精品美式買2送2，5折（原價95元、特價48元）
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📍APP｜11月22日至11月30日
◾濃萃拿鐵／濃萃美式買11送5，6.9折（原價60元、特價41元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅／一顆檸檬青買11送5，6.9折（原價60元、特價41元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買11杯送5杯，6.9折（原價60元、特價41元）
◾好時經典可可任選買11送5，6.9折（原價75元、特價52元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵買11送5，6.9折（原價100元、特價69元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月25日至11月30日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯氣泡系列買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
◾特大杯冰茶系列買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯奶茶系列買1送1，5折（原價55元起、特價28元起）
◾指定樂法茶飲650ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）