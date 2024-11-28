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勞動部北分署職員疑遭署長謝宜容霸凌輕生，輿論譁然，彰化刑警大隊的張姓偵查佐，疑似也受到霸凌並於租屋處輕生，家屬陳情到總統府、警政署指出，死者手機留言詛咒蕭姓隊長與2名隊員「全家死光」，懷疑其生前遭霸凌。對此，蕭姓隊長直喊「冤枉」，縣警局則發聲明，表示內部調查並無不法，但為求公正，已主動報請檢察官調查。據悉，張姓偵查佐從警6年多，任職於彰化縣刑警大隊2年，日前執勤晚班時，同事不見其蹤影，覺察有異，找到張姓偵查佐的房東前往彰化市租屋處查看，豈料發現張員倒臥浴室內，緊急送醫搶救仍不治，後續警方在臥室內發現炭火，初判因吸入過多一氧化碳急救無效。張員的妻子得知噩耗十分悲痛，昨（27）日向總統府、警政署等單位發出陳情信，透露手機有丈夫的遺言，指名道姓要蕭姓隊長及2名同僚「全家死光」，懷疑張員生前遭到霸凌。蕭姓隊長對此表示，自己與另2名被具名指控的同僚與該名偵查佐並無不睦，他們絕對沒有霸凌行為；彰化縣警局則回應，案件發生後，警察局內部已進行行政調查，相關同仁查無不法行為，另為求公正，先前也已主動報請彰化地檢署調查。刑警大隊也說明，經過調查與訪談，該名偵查佐平日與同僚相處並無不睦，辦案績效不錯，長官也都常關心他的狀況，長官與同僚對於他會走上絕路感到震驚，不過由於家屬對其死因質疑不單純，他們已將此案整理的資料與影片全部交給彰化地檢署檢察官，讓檢方來查明真相。刑警大隊同僚對此不幸均感不捨，將全力協助家屬處理後事。