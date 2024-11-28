我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉入政治獻金案疑雲，有報導稱在還原柯手機訊息後，發現曾傳訊木可負責人李文娟「妳桌上的木可帳把它碎掉」，對此政治評論員吳靜怡喊話黃國昌是否被欺瞞，質疑黃國昌是正義使者，但從林北好油到柯文哲，正好都連莊出事，若黃一直未審先判柯文哲無罪，那要不要對賭，柯若一審涉貪或政治獻金等相關案件，你是不是別再開直播了，相反若柯文哲真無罪，那自己再也不發臉書談柯文哲。吳靜怡表示，柯文哲要李文娟銷毀重要的木可帳務資料，隔天記者會後的晚上，就跟黃國昌一起直播，柯文哲強調自己沒有拿錢，然後說「是我們被會計師污錢？還是我們財務部污錢？還是2個聯合起來污錢？」吳靜怡說，現在大家都知道柯文哲問題的答案了，不是會計師，不是財務部，就是柯文哲和李文宗聯合起來污錢。而黃國昌是正義的使者，但怎麼從林北好油到阿北，正好都連莊出事，而且幹的都是要被關起來的事「使者變屎者」。吳靜怡指出，若黃國昌一直未審先判柯文哲無罪，那要不要賭，柯文哲如果一審涉貪或涉及政治獻金等相關案件，你是不是不別再開直播了，相反的如果黃國昌贏了，柯文哲真的無罪，「那我再也不要發臉書談到柯文哲了」。吳靜怡另也向陳智菡喊話，要不要也來對賭？如果柯文哲有罪，就退出政壇，如果柯文哲是被冤枉，自己就道歉，並賠妳100萬元送到家。認為很快就會起訴，「賭球敗壞社會，但我們賭上自己，敢不敢玩」。吳靜怡說，不要再玩耍嘴皮子的遊戲，也不要整天只會躲起來找網軍、網紅、網媒、名嘴霸凌出征像她這樣的菜鳥評論員，侯友宜已經當到市長當然心胸寬厚，選總統他是輸家，但自己並沒有，「反正我就是站著，等著你們彎腰跟全台灣人民道歉的那一天」。