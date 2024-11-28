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23日深夜，台中市警局第四分局在南屯區執行酒駕取締勤務，竟攔到「自己人」，一名2線3星劉姓警務正酒後開車，酒測值高達0.54mg/l，後續依公共危險罪法辦，市警局核定大過一次後調職，其主管也分別記過與申誡。據了解，劉姓警務正曾擔任派出所所長，23日晚間飲酒後仍堅持開車，並於永春東七路、龍富十五路口被轄區員警攔查，經測劉員酒測值高達0.54mg/l，當場依公共危險罪移送法辦。對此，中市警局指出，劉員當時是休假，攔查他的基層員警公事公辦，依取締酒駕程序執行酒測，酒測濃度逾0.25毫克的公共危險罪標準，依法移送台中地檢署偵辦。後續劉員記大過，並從勤務指揮中心警務正職務，調任為中市警局行政科警務正，原單位第一層主管股長記過一次、第二層主管主任申誡一次。近期台中警方風紀案屢出問題，前警政署刑事警察局警政監林明佐，遭台中地檢署起訴指控，於中市警局刑事警察大隊的大隊長任內，涉嫌當「內鬼」，將機密洩露給九州犯罪洗錢集團，且有不明來源財產的貪污所得高達4451萬餘元；檢方懷疑派出所涉嫌開假罰單，同步搜索4個分局，帶走10多名員警後，1人收押、10人交保等。