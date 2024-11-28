我國人力資源領域最高榮譽2024「國家人才發展獎」得獎名單出爐，頒獎典禮於本(113)年11月27日於台北寒舍艾美酒店盛大舉辦，由勞動部常務次長陳明仁親臨頒獎，全場200餘位嘉賓與會，共享得獎的喜悅與榮耀。
本年度共有116家事業單位報名參選，最終選出獲獎單位包含大型企業獎4家、中小企業獎3家、機關（構）團體獎2家、非營利團體獎3家及傑出個案獎10家，獲獎產業包含資訊、汽車、醫藥、金融、餐飲服務及機關團體等，獲獎單位不論在人才發展體系完整性、績效連結與創新發展等面向皆有優異表現，尤其在AI產業、綠領及跨域人文數位人才的培育投入更有亮眼成效。
獲得大型企業獎的「國泰綜合證券(股)公司」，以數據科技和永續金融為核心，推動企業轉型，提升客戶數位體驗，2024年客戶數已達到204萬人，較轉型前提升3.4倍。中小企業獎的「這一鍋餐飲(股)公司」，是近年少數獲獎的餐飲服務業代表，面對餐飲業缺工問題，公司建立員工職涯地圖，推動數位人才發展工具及3E文化(Experience、Exposure、Education)，支持員工培養第二專長和參加國際廚藝競賽，提升學習及留任意願，展現人才發展成效。而機關(構)團體獎「台灣電力股份有限公司訓練所林口核能訓練中心」，開發涵蓋碳排管理、能源管理及能源儲存等領域課程，有效支持國家策略目標，為電力產業培養優秀技術人才。獲得非營利組織獎的「財團法人資訊工業策進會」，致力推動國家資通訊產業研發與創新，成立數位轉型ACE學堂，培訓超過3萬人次資訊技術人才，助攻產業創新發展，成就備受各界肯定。
陳明仁表示，感謝獲獎單位對於國內人才發展的用心及付出，面對全球環境快速變化，人才培育與養成變得十分關鍵，許多單位導入AI協作，達到作業簡化、效率提升的目標，也看到企業實踐永續與淨零碳排上所付出的努力，期望藉由今天的頒獎典禮表揚優秀單位外，也可以將卓越及創新的人才培育效益加以延續、擴大，促進國內人力資源的發展與投入，進而達成人才永續發展的目標。最後，陳明仁勉勵在場的每一位成為自己和職場工作夥伴的一道光，在工作中互相尊重與同理，彼此珍惜，一同為建立好的工作環境而努力!
另今年適逢國家人才發展獎10周年，獎項成立至今已超過1,000多個單位參獎，表揚達到130家次，顯示各界對人才培育的投入與成效，這些得獎單位在各自領域中成為標竿，也成功帶動更多單位效法及學習，感謝歷年所有得獎單位的卓越貢獻與支持！
勞動部將22家獲獎單位的卓越實績收錄於本年度得獎案例專刊，專刊內容針對人才發展特色、經營理念、願景、人才發展擴散效益、組織成果與社會成效詳細說明，藉由得獎單位分享，供各界參考及學習。希望與各界一起攜手努力培育人才，打造實力堅強的人才基地，厚植臺灣競爭力，與國際接軌，嶄露光芒。欲查詢各年度得獎名單及相關資訊，請至「國家人才發展獎」網站。
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獲得大型企業獎的「國泰綜合證券(股)公司」，以數據科技和永續金融為核心，推動企業轉型，提升客戶數位體驗，2024年客戶數已達到204萬人，較轉型前提升3.4倍。中小企業獎的「這一鍋餐飲(股)公司」，是近年少數獲獎的餐飲服務業代表，面對餐飲業缺工問題，公司建立員工職涯地圖，推動數位人才發展工具及3E文化(Experience、Exposure、Education)，支持員工培養第二專長和參加國際廚藝競賽，提升學習及留任意願，展現人才發展成效。而機關(構)團體獎「台灣電力股份有限公司訓練所林口核能訓練中心」，開發涵蓋碳排管理、能源管理及能源儲存等領域課程，有效支持國家策略目標，為電力產業培養優秀技術人才。獲得非營利組織獎的「財團法人資訊工業策進會」，致力推動國家資通訊產業研發與創新，成立數位轉型ACE學堂，培訓超過3萬人次資訊技術人才，助攻產業創新發展，成就備受各界肯定。
陳明仁表示，感謝獲獎單位對於國內人才發展的用心及付出，面對全球環境快速變化，人才培育與養成變得十分關鍵，許多單位導入AI協作，達到作業簡化、效率提升的目標，也看到企業實踐永續與淨零碳排上所付出的努力，期望藉由今天的頒獎典禮表揚優秀單位外，也可以將卓越及創新的人才培育效益加以延續、擴大，促進國內人力資源的發展與投入，進而達成人才永續發展的目標。最後，陳明仁勉勵在場的每一位成為自己和職場工作夥伴的一道光，在工作中互相尊重與同理，彼此珍惜，一同為建立好的工作環境而努力!
另今年適逢國家人才發展獎10周年，獎項成立至今已超過1,000多個單位參獎，表揚達到130家次，顯示各界對人才培育的投入與成效，這些得獎單位在各自領域中成為標竿，也成功帶動更多單位效法及學習，感謝歷年所有得獎單位的卓越貢獻與支持！
勞動部將22家獲獎單位的卓越實績收錄於本年度得獎案例專刊，專刊內容針對人才發展特色、經營理念、願景、人才發展擴散效益、組織成果與社會成效詳細說明，藉由得獎單位分享，供各界參考及學習。希望與各界一起攜手努力培育人才，打造實力堅強的人才基地，厚植臺灣競爭力，與國際接軌，嶄露光芒。欲查詢各年度得獎名單及相關資訊，請至「國家人才發展獎」網站。