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國民黨高雄市議員黃紹庭被檢方指控涉詐1455萬助理費，9月底檢方收網前，黃紹庭搭機跑到中國，隨即神隱失聯，總共待了3天才回台投案，一下飛機就遭檢方拘提聲押禁見，法院也火速準裁，當時黃紹庭自錄影片澄清沒有詐領助理費，經檢察官後續偵辦時，黃紹才裁坦承全部犯行，並繳回1455萬的犯罪所得，檢方今（28）日偵結依貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪將黃紹庭夫妻及12名助理起訴，不過檢察官認為他已坦然認錯，配合司法偵辦，建請法院從輕量刑。檢調日前接獲檢舉稱，黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，在9月26日兵分多路前往10處搜索，帶回黃紹庭雙親和服務處人員共17人，訊後其中6人分別以2萬至30萬元交保候傳，服務處周姓女副主任則遭聲請羈押，不過法院裁定無保請回。不過，第一時間檢調卻找不到黃紹庭本人，一查之下赫然發現他在檢調收網前半小時，從小港機場搭機飛往中國廈門，讓檢廉無法順利拘提他到案說明，黃紹庭任遠在中國時，就自錄影片澄清自己奉公守法，從未詐領助理費，隨後於29日下午2點搭機返台投案，剛落地就被檢警帶回偵訊，檢方複訊後向法院聲押獲准，黃紹庭被收押後，向檢方坦承犯行，同時把詐領的1455萬助理費全數繳回，協助檢方釐清犯案過程。檢方指出，黃紹庭為3連霸議員，從2014年12月25日當選後，他以妻子及12名助理的名義，填載不實高額薪資製作相關文件向高雄市議會辦理申報，等高雄市議會撥款後，再交代助理前往提領並交由自己運用，或是依黃紹庭指示存入扣繳帳戶，用於支付黃紹庭私人或服務處的電話費、台電電費等款項。檢方認為，長期指示以申報人頭助理及低薪高報等手法，詐領助理補助費，犯罪所得高達1455萬餘元，惡性重大，於查緝之初利用媒體資源散播不實訊息混淆視聽，但考量他犯後坦承全部犯行，並配合指證共犯，確實有利於釐清部分案情，且主動繳回犯罪所得，有助於減少浪費司法資源，倘於審理時仍坦承犯行，建請法院念及其已坦然認錯、配合司法偵辦、並盡力彌補犯罪損害等情，予以從輕量刑。