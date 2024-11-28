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美國共和黨總統當選人川普日前揚言，一上任將會對加拿大和墨西哥加徵25%關稅，並將對中國加徵10%關稅。一名加拿大高級官員透露，加拿大正著手研究針對美國徵收「報復性關稅」的措施。根據美聯社報導，川普先前稱，若加拿大和墨西哥不阻止毒品、移民跨境移動穿越南北邊界，他將會在上任後，對來自這兩個國家的所有產品徵收25%的關稅。加拿大一名政府官員表示，加拿大正為各種可能的情況做準備，著手研究針對美國徵收「報復性關稅」的措施，並已開始考慮針對哪些商品徵收報復性關稅。該官員強調，目前現階段尚未做出任何最終決定。加拿大總理杜魯道已於27日時，與各省領袖舉行了緊急線上會議。他強調，必須展示出團結一致的立場。加拿大官員表示，他們國家並不是問題根源，而關稅將對兩國造成嚴重影響。加拿大是美國36個州的最大出口目的地，每天有約36億加幣商品和服務通過邊界往來。美國約60%的原油進口來自加拿大，85%的電力進口也來自加拿大。此外，加拿大是美國最大的鋼、鋁和鈾供應國，並擁有34種被五角大廈視為國家安全至關重要的關鍵礦物和金屬。川普在週一（25日）抨擊非法移民湧入時，做出了提高關稅的威脅，儘管從加拿大邊界入境的人數遠低於南部邊界。據數據顯示，美國邊境巡邏隊今年10月在墨西哥邊境逮捕5萬6530人，在2023年10月至2024年9月期間，美國在加拿大邊境逮捕2萬3721人。加拿大官員認為，將加拿大與墨西哥相提並論是不公平的，但他們表示願意提供更多資源，並與川普政府合作減少來自加拿大的非法移民。同時，加拿大也擔心，如果川普執行大規模驅逐計劃，可能會導致移民大量湧入加拿大。川普27日晚間在自家創建的社群平台「真實社群（Truth Social）」上發文稱，他與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）進行了「愉快的對話」，稱「墨西哥將立即阻止人員進入我們的南部邊界。這將大大減少對美國的非法入侵。感謝您！」但目前尚不清楚這能否讓墨西哥擺脫關稅威脅。