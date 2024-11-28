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▲全家12月北部與東部限定推出「芋頭牛奶霜淇淋」、「芭樂霜淇淋」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲南部全家「東方美人茶」及「厚香焙茶」霜淇淋強勢回歸、全新搭配。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲IKEA美食小站12月也推出全新餐點，包括金黃酥脆的「松露起司風味薯球」、濃郁滑順的「芝麻牛奶霜淇淋」。（圖／ikea提供）

2024年進入尾聲，全家霜淇淋12月不推新口味了，一口氣回歸4款熱銷口味「芋頭牛奶」、「芭樂」、「東方美人茶」及「厚香焙茶」，不過霜淇淋也戰南北，北部、東部店舖為芋頭牛奶搭芭樂，中南部則為東方美人茶加厚香焙茶。全家霜淇淋12月不推新口味了！12月5日起一口氣回歸4款2024年熱銷口味，更帶來全新口味搭配，以及區域限定販售方式。首先是北部與東部限定「芋頭牛奶霜淇淋」，甜美的芋頭與濃郁奶香完美融合，形成滑順的口感和豐富的香甜味道，濃郁風味冬天吃也可以；「芭樂霜淇淋」則選用台灣產的芭樂汁，將芭樂清新微酸的果味與霜淇淋的絲滑口感結合，帶來清新且獨特的體驗，兩種口味搭配蹦出創新滋味。中南部門市則一口氣回歸兩款茶香口味霜淇淋，有「東方美人茶霜淇淋」將茶的香氣與濃郁的奶香結合，帶出冬季茶香的獨特韻味，每口都能感受到茶香的餘韻；「厚香焙茶霜淇淋」則將精心烘焙的茶葉賦予濃郁深厚的香氣，醇厚茶味恰好迎合冬季的氛圍，成為寒冷天氣中品嚐冰品的最佳選擇。同時，IKEA也推出全新口味霜淇淋，12月1日起「芝麻牛奶霜淇淋」正式開賣，每支售價20元，選用台灣產黑芝麻製成，濃郁的芝麻香氣伴隨醇厚餘韻在口中綻放，甜度適中不膩口，霜淇淋的奶油質地與芝麻醬的細緻顆粒，帶來療癒人心的幸福滋味！美食小站除了霜淇淋外，也推出全新餐點，包括金黃酥脆的「松露起司風味薯球」，咬開後散發馬鈴薯香氣，內餡柔軟細膩，融合松露起司風味白醬，每一口都令人陶醉。