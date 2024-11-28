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勞動部北分署職員疑遭署長謝宜容霸凌輕生，彰化刑警大隊也傳出悲劇，張姓偵查佐疑似受到霸凌並於租屋處輕生，家屬陳情到總統府、警政署指出，死者手機留言詛咒蕭姓隊長與2名隊員「全家死光」，懷疑其生前遭到不當對待。彰化縣警局今（28）日也召開記者會對外，針對張員疑似在遺書提出的3點事項進行說名，強調絕無霸凌情事，該隊隊長也常關心張員，整個警局對於該是情震驚且不捨。據悉，張姓偵查任職於彰化縣刑警大隊2年，日前執勤晚班時，同事不見其蹤影，覺察有異，找到張姓偵查佐的房東前往彰化市租屋處查看，豈料發現張員倒臥浴室內，緊急送醫搶救仍不治，後續警方在臥室內發現炭火，因吸入過多一氧化碳急救無效。張員的妻子得知噩耗十分悲痛，且對於彰化縣警局對外界的答覆不滿，向總統、行政院長、警政署長、立委陳情。遺孀的陳情書中指出，幾天前丈夫不明因素離世了，父母親獲消息難過悲傷至極，無法接受生活單純、盡心工作的家人會突然往生，其妻還透露手機有丈夫的遺言，指名道姓要蕭姓隊長及2名同僚「全家死光」，懷疑張員生前遭到霸凌。被死者在手機遺言中點名的蕭姓隊長則回應，絕無霸凌情事，我想不起來曾與他結怨，在工作上也沒有給他壓力，都是自我發揮，我也想不透為何被詛咒全家死光。縣警局督察長楊志傑、刑大隊長陳培德今天召開記者會指出，張員在刑事警察大隊已服務2年多，工作負責盡職，表現正常，警局對此深表哀悼不捨；案發後警局將張員遺留手機發還家屬，刑事警察大隊也向家屬說明，手機內容及相關影像等均有保留事證，若有任何疑問可供查證，督察科也主動展開行政調查，本局未曾接獲刑警大隊有霸凌等情事，經訪查隊長、多名幹部同仁，該名員警跟同事相處互動並無不睦，對於查緝案件積極績效不錯。警局表示，本案經調查後，為求公允周全，全案已於11月25日函請臺灣彰化地方檢察署調查，將持續配合檢察官釐清詳細原因；另有關家屬陳情疑似遭霸凌部分，本局於11月28日邀請相關專家學者召開「機關安全及衛生防護小組」審議。縣警局指出，張姓偵查佐平時工作認真且執著，生活也沒異狀，跟同事也沒有過節，隊長對於他的過世萬分不捨，事發當天也有到靈堂向家屬致哀，而彰化縣警局也重申，縣警局內部有行政調查，相關同仁無不法行為，另為求公正，先前已主動報請彰化地方檢察署調查。縣警局也說明，因張故員年資僅7年多，且非因公死亡，依退撫法規定，預估遺族可支領一次撫卹金、公保死亡給付、殮葬補助約160餘萬元，另其未成年子女每月加發4049元撫卹金至成年，警察局亦於每年春節、端午節及中秋節每節發放慰問金2000元，總計約230萬餘元。