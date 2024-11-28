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時代力量決策委員、「人渣文本」周偉航昨爆料，雲林縣議會副議長蔡咏鍀的姊姊蔡春綢，獲民眾黨提名為第11名不分區立委，預計2026年就會進入國會。對此，民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今（28）日痛批，是有心人想帶風向。世界12強台灣隊勇奪冠軍，職棒有望重回過去榮景。不過，網紅「館長」陳之漢自曝做過「球版」（地下賭盤）的爭議，則進一步衍生為政治角力話題，不但民眾黨團反過頭指控民進黨立委莊瑞雄也自爆有玩過「球版」，時代力量亦加入戰局，質疑民眾黨排名第11不分區立委蔡春綢的胞弟蔡咏鍀，也曾涉及職棒簽賭，並有暴力傷害前科。對此，民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今僅簡單回應，「蔡春綢議員就是議員，被提名了台灣不分區立委，這個議題過去大選跟被提名的時候就已經炒作過了，根本沒有這項議題，是有心人帶風向。」蔡春綢去年被揭露胞弟涉案前科時，則透過影片回應，蔡咏鍀曾支持過別的政黨候選人，當時都被外界形容為「好人」，現在支持民眾黨時卻被說是壞人，呼籲外界不應用維基百科或報章雜誌評論蔡咏鍀好壞，也不該用沒有的事情抹黑他。