我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好市多黑五鑽石飾品也限時優惠。（示意圖，非優惠品項／記者鍾怡婷攝）

▲Costco黑色購物週賣場營業時間公告。（圖／好市多粉專）

好市多年度大檔「黑色購物週」邁入第4天，昨日搶先曝光的優惠包括「日本A4和牛肋眼真空包」每公斤現省600元，「SHARP空氣清淨機」折4500元，特價1萬7399元。記者也整理賣場隱藏優惠商品，還有民眾最愛的即溶咖啡粉，2罐399元，平均一罐200元有找。◾澳洲製植物精油香皂組合8入 洗手乳1入，原價599元、特價479元◾曼秀雷敦AD滋潤潔膚露1000ml，原價785元、特價610元◾STRIVECTIN 緊緻頸霜 30ml 2入，原價2449元、特價1959元◾象印不鏽鋼真空保溫壺，原價1559元、特價1159元◾蕾妮亞超吸收褲型衛生棉5片4包入，原價529元、特價394元◾AHC超微導B5能量修護賦活露，原價719元、特價579元◾森歐黎漾咖啡因洗髮露，原價559元、特價429元◾瑪利歐／路易吉絨毛玩偶，原價589元、特價399元◾SAMSUNG 65吋4K顯示器，原價28499元、特價22299元◾夏普 空氣清淨機 FP-S90T-H，原價21899元、特價17399元​​​​​​​◾IRIS OHYAMA RINSER CLEANER織物清潔機，原價2699元、特價2029元◾TP-Link雙頻路由器3入，原價5999元、特價4699元◾飛利浦三都頭電鬍刀，原價11399元、特價8999元◾TESCOM HAIR DRYER負離子吹風機，原價969元、特價759元◾漢美馳健康無油爆米花機，原價999元、特價799元◾A4日本和牛肋眼真空包，原價2899元、特價2299元◾松露造型巧克力風味球 1公斤X 2入，原價549元、特價399元◾雀巢原味即溶咖啡粉300公克X2罐，原價539元、特價399元◾豐力富紐西蘭頂級純濃奶粉，原價769元、特價615元◾科克蘭無調味綜合堅果1.13公斤，原價549元、特價489元◾3.00克拉鑽石手鍊 18K白K金VS2/I，原價11萬9999元、特價9萬5999元◾0.41克拉鑽石項鍊 18K白K金VS2/I，原價4萬9999元、特價3萬9999元◾1.0克拉圓形鑽石戒指，原價18萬5999元、特價14萬8499元好市多「2024黑色購物節」（黑五購物節）於11月25日起至12月1日連續7天舉行，預計共推出500項商品優惠，每日新增不同商品優惠，並且於前一天下午4點於好市多臉書、APP搶先曝光，雖商品優惠將會一路持續到12月1日，最後一天可以一次購入最多優惠品項，不過每款商品優惠數量有限、售完為止，熱門商品也有機會推出就秒殺。此外，好市多「2024黑色購物節」期間，即起至11月28日前，營業時間提早到「上午9點」開門，晚間9點30分結束營業；11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門，晚間9點30分結束營業，不過各賣場營業時間仍會依現場狀況調整。