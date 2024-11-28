我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今在客場出戰聖安東尼奧馬刺，靠著「詹皇」LeBron James全場攻進16分、11助攻、10籃板的大三元表現，與大前鋒Anthony Davis拿下19分、14籃板、7助攻，率領湖人以119:101中斷馬刺4連勝，湖人則是終止3連敗，其中「詹皇」繳出大三元是本季第6次。此外湖人在今奪勝後，「詹皇」生涯勝場數來到1159場，超越馬刺名宿Tim Duncan來到歷史第2。上半場「詹皇」手感低迷9投僅2中拿下4分，但靠著替補出發的D'Angelo Russell與小將Dalton Knecht分別拿下14分與10分，且團隊在上半場繳出51.1％的命中率，取得58:47領先。來到第3節，雖然馬刺「斑馬」Victor Wembanyama單節拿下11分，一度率隊將分差追至5分差，但湖人靠著Davis不斷衝擊禁區攻下6分，與小將Max Christie拿下7分穩住領先優勢。湖人帶著92:77領先進到末節，「詹皇」也在末節接管比賽，獨拿8分率領湖人以119:101戰勝馬刺。本場賽後，湖人主帥JJ Redick特別提到Russell與Knecht，並表示，「他們今晚在替補席發揮了很大的作用，尤其是今天是背靠背的第2場比賽。」值得一提，根據NBA數據表示，湖人只要在上半場取得領先，本季戰績為7勝2負。湖人在今奪勝後，James生涯勝場數來到1159場（例行賽976勝、季後賽183勝），正式超越Tim Duncan位居歷史第2，僅次於Kareem Abdul-Jabbar的1228勝。