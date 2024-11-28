🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」主題是黑五購物節，11月29日至12月1日限時三天，DM誠意十足幾乎刷滿整張「買一送一」，平均特價來看，妮維雅乳液80元、土耳其護手霜80元、舒味思萊姆氣泡水18元、Bourbon軟糖25元、家樂氏玉米片10元、DHC護唇膏175元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是11月27日至12月1日，買一送一商品多達11款，換算平均特價，農心海鮮烏龍麵25元、FMC仙草飲／菊花涼茶15元、能量飲料18元、盛香珍巧克力夾心曲奇40元、可可派55元、脆粒威化棒10元、好來全亮白牙膏60元。
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，11月29日至12月1日限時3天，包括古道酸梅湯平均15元、巧克力牛奶雪糕平均20元、SOMA茶歐蕾捲心酥平均20元、威化餅平均20元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是11月27日至12月1日，本周DM共8款促銷商品，買一送一代表是味味A紅燒牛肉湯麵平均20元，另外和全家一樣農心海鮮烏龍麵平均25元。此外，原價89元的酷洛米DIY系列平均60元，相當於6.7折。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」主題是黑五購物節，11月29日至12月1日限時三天，DM誠意十足幾乎刷滿整張「買一送一」，平均特價來看，妮維雅乳液80元、土耳其護手霜80元、舒味思萊姆氣泡水18元、Bourbon軟糖25元、家樂氏玉米片10元、DHC護唇膏175元。
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「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，11月29日至12月1日限時3天，包括古道酸梅湯平均15元、巧克力牛奶雪糕平均20元、SOMA茶歐蕾捲心酥平均20元、威化餅平均20元。
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門市「限時殺5日」是11月27日至12月1日，本周DM共8款促銷商品，買一送一代表是味味A紅燒牛肉湯麵平均20元，另外和全家一樣農心海鮮烏龍麵平均25元。此外，原價89元的酷洛米DIY系列平均60元，相當於6.7折。
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