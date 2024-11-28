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▲7-11「超值五六日」是11月29日至12月1日。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是11月27日至12月1日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」是11月29日至12月1日。（圖／業者提供）

▲萊爾富門市「限時殺5日」是11月27日至12月1日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」主題是黑五購物節，11月29日至12月1日限時三天，DM誠意十足幾乎刷滿整張「買一送一」，平均特價來看，全家會員優惠是11月27日至12月1日，買一送一商品多達11款，換算平均特價，「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，11月29日至12月1日限時3天，、威化餅平均20元。門市「限時殺5日」是11月27日至12月1日，本周DM共8款促銷商品，，另外和全家一樣農心海鮮烏龍麵平均25元。此外，原價89元的酷洛米DIY系列平均60元，相當於6.7折。