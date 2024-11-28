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26日深夜，南投仁愛鄉一名張姓部落巡山員（50歲），與2名部落族人上山執行林務局黑熊巡護任務，在坐下更換相機電池時，同伴突然聽到槍響，同伴走近一看，才發現張員頭部中彈，當場倒地身亡，後續經檢警勘查，研判應是張員攜帶的獵槍不慎走火誤擊，子彈由下而上從鼻腔貫穿致死，暫無他殺嫌疑。據了解，張姓部落巡山員為南投縣仁愛鄉萬豐部落的族人，當時與2名族人一同上山執行巡護任務，巡視拍攝台灣黑熊生態的自動攝影機的拍攝狀態，當時3人都有帶獵槍上山。深夜11時許返程途中，一行三人經過干卓萬群峰登山口往三來稜山林道約3公里處，張姓巡山員坐下來休息，也自動生態相機更換電池，豈料在暗夜中黑突然傳出槍，同伴赫然發現張男倒地，趕緊通報請求援助，後續由族人組成搜救隊伍入山，協助運送張員遺體下山。警方今天完成現場勘查採證，並報請南投地檢署檢察官勘查釐清案情，初步研判，擊發的獵槍是張員所有，推測為途休息時不慎走火，導致誤擊奪命，暫時排除他殺嫌疑。對於張員死因，家屬表示沒有異議。