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國民黨立委馬文君監督潛艦國造預算，遭網友砲轟「第一個讓你死」、「一刀讓你死」、「等不及掛你在電線桿上」，今（28）日馬文君於臉書發文強調「虛心接受批評指教，但這些是有界線的」，針對部分涉嫌恐嚇的留言已報案，南投警分局也表示已受理馬文君報案。馬文君日前在臉書發文稱，海鯤號不沾水的「下水典禮」迄今超過400天，只是泊港測試，就有數十項缺失，根本還沒有出過海，遑論通過海試，通過了海試，還有作戰測試，海軍還低調地將交艦日期延到2029年。馬文君也質疑賴政府的造艦計畫，預計七艘耗資2800多億元，交艦期程就算一切順利，也長達14年，2040年的戰場環境，武器裝備，戰略戰術，還需要九零年代技術的柴油潛艦？這筆投資值得嗎？用來造無人機，無人艇，不會更有效益嗎？同時也認為「海鯤之亂粉飾太平，浪費預算才是真賣台」。該片文章遭部分網友留言表示「「弱化國防，第一個死的就是你啦」、「台灣人會找你算帳的」、「等不及掛你在電線桿上」等語。面對網友言論，馬文君表示，打從去年選戰期間，她就一再重申，從來不反對國造，但要造就要造好的，不當的國防投資，比貪污還要可怕，浪費稀缺的國防資源，才是真正出賣台灣。因此，提案刪除潛艦國造明年度20億元預算，也對14年超過2800億元的後續造艦案提出質疑，並且公開向所有鄉親支持者報告了理由。馬文君說，能採納不同意見，也虛心接受批評指教，但這些是有界線的，最後一道防線，就是法律。所以在昨天晚間，針對部分涉嫌恐嚇的臉書留言，我已經向南投縣埔里分局報案。知道這些留言，可能是某些過於激動的網友，也可能根本不是真有其人，但那就交由檢警偵辦，而我作為公眾人物，接受公評是我的義務，提醒界線，也是我的公共責任。「未來如果再有類似留言，我將一律提告，絕不寬貸，賠償全數捐給南投家扶中心等弱勢團體。」