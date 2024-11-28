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美國總統當選人川普相當熱愛速食和可樂，日常飲食多半為營養不太均衡的高熱量食物，英國每日電訊報記者戴維斯（Gareth Davies）近日進行實驗，親自模仿一周川普式飲食，結果卻相當慘烈，不僅體重在短時間下降，身體還出現許多不適反應。根據《每日電訊報》報導，川普通常不太吃早餐，若有也多半用營養補充品替代，偶爾才會吃點培根和蛋，午餐也是如此，少數時間會吃美式肉餅三明治，晚餐則會選擇速食或牛排，且一定要搭上番茄醬。而在飲品方面，每日數罐健怡可樂替代了水，也成為川普的日常。戴維斯模仿川普的飲食習慣一星期，早餐和午餐用多力多滋等玉米片零食和健怡可樂帶過，但到了下午就會感到相當飢餓，且口乾舌燥，晚上吃了肯德基或麥當勞、披薩等速食來填飽肚子，其中有一天吃了牛排。戴維斯坦言，川普式飲食實際執行下來，讓他非常不舒服，「我覺得快吐了」，他提到，長時間空腹後又攝入高熱量，讓他非常想睡覺，一周下來雙手冰冷、皮膚脫皮、流汗和尿液也變得黏稠，雖熱量攝取較一般成年男性來得更多，達到2700大卡以上，5天體重卻掉了約2.6公斤。營養師表示，健怡可樂含有的人造甜味劑「阿斯巴甜」可能致癌，且速食之中含有過多的加工以及飽和脂肪，再加上碳水化合物，將使得血糖迅速上升，且這些食物都缺乏纖維。戴維斯體驗了川普式飲食一周後直言，「我實在不太明白川普怎麼還活著」。