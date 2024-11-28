大陸男星馮紹峰與一線女星趙麗穎因合作電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》擦出愛火，2018年步入禮堂，兩人婚後育有1子，然而婚姻僅維持短短3年便以離婚收場。近日馮紹峰被拍到深夜勾著1名女子約會，而女方疑是女星周麟嘉。對此，今（28）日周麟嘉在微博發文澄清，否認自己為影片中的女子。
馮紹峰爆有新歡！深夜甜蜜牽手上街約會
中國博主「推理君江小宴」近日目擊馮紹峰與新歡在深夜逛街散步，從他曬出的影片中可見，馮紹峰帶著鴨舌帽、黑色口罩，女方則是身穿連帽大衣，兩人親密地並肩同行，過馬路時女方還挽著馮紹峰的手，互動十分甜蜜宛如小情侶。
女方疑似為演員周麟嘉 本尊火速否認：原來我這麼大眾臉
「推理君江小宴」推測女方是女星周麟嘉，對此，周麟嘉今日火速出面闢謠並自嘲：「視頻裡的真不是我啊，原來我這麼大眾臉啊！」
周麟嘉擁有甜美外型，過去曾出演過電影《飛馳人生》及陸劇《好妻子》、《你好，火焰藍》、《人海之中遇見你》，不過都是擔任綠葉角色。
「馮紹峰新戀情」登微博熱搜 被虧：黃曉明2.0
而目前「馮紹峰戀情」一詞已經衝上微博熱搜，不少人紛紛提起前陣子認愛葉珂的黃曉明表示：「馮紹峰不會要成為黃曉明2.0吧」、「怎麼現在的中年二婚男都喜歡找網紅女朋友啊，這是什麼新潮流嗎？」還有人拿周麟嘉與趙麗穎做比較，虧周麟嘉是第2代葉珂：「沒有趙姐（趙麗穎）好看」、「新葉珂要來了嗎」？
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中國博主「推理君江小宴」近日目擊馮紹峰與新歡在深夜逛街散步，從他曬出的影片中可見，馮紹峰帶著鴨舌帽、黑色口罩，女方則是身穿連帽大衣，兩人親密地並肩同行，過馬路時女方還挽著馮紹峰的手，互動十分甜蜜宛如小情侶。
女方疑似為演員周麟嘉 本尊火速否認：原來我這麼大眾臉
「推理君江小宴」推測女方是女星周麟嘉，對此，周麟嘉今日火速出面闢謠並自嘲：「視頻裡的真不是我啊，原來我這麼大眾臉啊！」
周麟嘉擁有甜美外型，過去曾出演過電影《飛馳人生》及陸劇《好妻子》、《你好，火焰藍》、《人海之中遇見你》，不過都是擔任綠葉角色。
「馮紹峰新戀情」登微博熱搜 被虧：黃曉明2.0
而目前「馮紹峰戀情」一詞已經衝上微博熱搜，不少人紛紛提起前陣子認愛葉珂的黃曉明表示：「馮紹峰不會要成為黃曉明2.0吧」、「怎麼現在的中年二婚男都喜歡找網紅女朋友啊，這是什麼新潮流嗎？」還有人拿周麟嘉與趙麗穎做比較，虧周麟嘉是第2代葉珂：「沒有趙姐（趙麗穎）好看」、「新葉珂要來了嗎」？