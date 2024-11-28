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▲馮紹峰（右）被目擊與新歡（左）在深夜逛街散步，雙方互動親密。（圖／推理君江小宴微博）

▲周麟嘉急出面否認影片裡的女子是自己。（圖／周麟嘉微博）

▲周麟嘉外型亮麗，過去在劇中多擔任配角。（圖／周麟嘉微博）

▲趙麗穎（左）和馮紹峰（右）因戲生情，然而婚姻僅維持短短3年便以離婚收場。（圖／馮紹峰微博）

大陸男星馮紹峰與一線女星趙麗穎因合作電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》擦出愛火，2018年步入禮堂，兩人婚後育有1子，然而婚姻僅維持短短3年便以離婚收場。近日馮紹峰被拍到深夜勾著1名女子約會，而女方疑是女星周麟嘉。對此，今（28）日周麟嘉在微博發文澄清，否認自己為影片中的女子。中國博主「推理君江小宴」近日目擊馮紹峰與新歡在深夜逛街散步，從他曬出的影片中可見，馮紹峰帶著鴨舌帽、黑色口罩，女方則是身穿連帽大衣，兩人親密地並肩同行，過馬路時女方還挽著馮紹峰的手，互動十分甜蜜宛如小情侶。「推理君江小宴」推測女方是女星周麟嘉，對此，周麟嘉今日火速出面闢謠並自嘲：「視頻裡的真不是我啊，原來我這麼大眾臉啊！」周麟嘉擁有甜美外型，過去曾出演過電影《飛馳人生》及陸劇《好妻子》、《你好，火焰藍》、《人海之中遇見你》，不過都是擔任綠葉角色。而目前「馮紹峰戀情」一詞已經衝上微博熱搜，不少人紛紛提起前陣子認愛葉珂的黃曉明表示：「馮紹峰不會要成為黃曉明2.0吧」、「怎麼現在的中年二婚男都喜歡找網紅女朋友啊，這是什麼新潮流嗎？」還有人拿周麟嘉與趙麗穎做比較，虧周麟嘉是第2代葉珂：「沒有趙姐（趙麗穎）好看」、「新葉珂要來了嗎」？