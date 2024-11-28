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財政部今（28）日公告113年度每人基本生活所需的費用金額為新台幣21萬元，較112年度增加8000元，預估適用戶數約208萬戶，增加減稅利益26億元，若加上113年綜所稅免稅額、扣除額及課稅級距調高減稅利益217億元，兩者合計增加243億元，明年5月申報今年度綜合所得稅適用。113年度每人基本生活所需費用金額，是按納稅者權利保護法第4條規定，參照行政院主計總處公布最近一年（112年）每人可支配所得中位數34萬9359元的60%計算。若申報戶基本生活所需費用總額，即21萬元乘以申報戶成員人數，超過依所得稅法規定可減除的免稅額及扣除額，包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出特別扣除額合計數，該差額部分得自申報戶當年度綜合所得總額中減除。財政部今日也已公告113年度調高基本生活所需費用金額至21萬元，比去年8000元，預估適用戶數約208萬戶，增加減稅利益26億元。同時，財政部在去年11月23日公告調高113年度免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額，該部分可增加減稅利益217億元，兩者合計增加減稅利益243億元，民眾於明年5月申報今年度綜所稅時適用。