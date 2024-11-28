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▲今年煙火總發數超過3萬發，為歷年最多，時長13分14秒，以黃、藍、綠、紅四大色系展開煙火四大篇章。（圖／新北市文化局提供）

▲新北市副市長劉和然今(28)日出席發佈記者會表示，新北市辦理跨河煙火已進入第4年，每年市府團隊都絞盡腦汁，要帶給市民最棒的年終饗宴。（圖／新北市文化局提供）

▲韓流帝王、人氣樂團、金曲卡司 多元演出陣容盡在新北。（圖／新北市文化局提供）

▲韓流帝王、人氣樂團、金曲卡司 多元演出陣容盡在新北。（圖／新北市文化局提供）

更多「閃耀新北1314跨河煙火」相關訊息，可上活動專屬網站或新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。

新北市年度盛事「閃耀新北 1314跨河煙火」將於12月31日下午3點起，在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸熱鬧登場。今年煙火總發數超過3萬發，為歷年最多，時長13分14秒，以黃、藍、綠、紅四大色系展開煙火四大篇章，並搭配專屬創作音樂，呈現新北市的自然與人文風情。煙火施放前的倒數30秒，結合淡江大橋光雕秀，燈光快速轉換與色系變化，增添期待氛圍。當天在漁人碼頭主活動區，將有韓流帝王SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.(利特、神童、始源)全臺獨家在新北，帶來最吸睛的壓軸演出，以及范逸臣、陳勢安、宇宙人、U:NUS、許富凱、孫淑媚、卓文萱、梁舒涵、葛西瓦等多組藝人接力開唱，最多元的演出陣容，嗨翻一整晚。新北市副市長劉和然今(28)日出席發佈記者會表示，新北市辦理跨河煙火已進入第4年，每年市府團隊都絞盡腦汁，要帶給市民最棒的年終饗宴。今年活動最大看點的煙火，施放時間總長13分14秒，總發數超越歷年，將於20時25分施放，以黃、藍、綠、紅四大色系展開煙火四大篇章，並搭配專屬創作音樂，呈現新北市的自然與人文風情，今年煙火在施放前倒數30秒，將搭配淡江大橋光雕秀，邀請大家一起在絢麗繽紛的煙火中，歡喜迎接2025年的到來。新北市政府表示，今年活動場域橫跨淡水、八里兩岸，是全臺唯一的「跨河盛宴」，12月31日下午3點起，於淡水海關碼頭、漁人碼頭以及八里左岸(新北市永續環境教育中心前、新北市立十三行博物館)，分別規劃有古蹟舞台、星光舞台、躍動舞台、閃閃市集、永續舞台Recircus、鯨背沙丘等主題區，安排歌手演出、馬戲表演、親子互動、美食胖卡、體驗市集等。歡迎大家12月31日暢遊淡水、八里兩岸，晚間欣賞煙火，在2024年的最後一天，一起在新北市迎接美好的2025年。今(28)日出席發佈記者會的創作男團U:NUS，對於淡水則有著獨特的回憶，成員胥崴表示，最有印象的是高中時為了舞社成果發展的宣傳，時常跑去淡水跳舞給路人看：「那個時候淡水就像第二個家一樣，常常前往造訪。」成員承祐則期待今年也能看到大家開心的樣子，一起慶祝一起大聲唱歌，不要為2024留下遺憾。四人也透露即將在2024最後一天會帶給大家新的作品，敬請粉絲們多多期待。 今年再度攜手曾子余及梁舒涵擔任主持群的藝人黃鐙輝，在記者會上大力讚賞並推薦道：「去年被1314煙火包圍之後就無法忘懷，今年可以再次身歷其境覺得很幸福。如果去年沒看到的朋友，一定不要錯過這次淡水跨年煙火，絕對可以讓你一輩子難忘！」而同樣身為主持群的曾子余也表示：「很感謝新北市又再一次給我這個機會！上一次在有象徵意義的20時24分施放時長13分14秒的煙火下，和新北市一起見證這跨河跨年煙火真的很感動！希望這次能夠和特別來臺的SUPER JUNIOR-L.S.S.，一起帶給大家最棒的跨年夜回憶。」梁舒涵則感嘆，第二次來到新北參加跨河煙火，真的很有回家的感覺：「因為我外婆家就在八里，每年農曆新年都會回八里，現在是國曆新年也回八里，希望年年都變成一種例行公事！」更打趣玩笑道今年還帶假女婿子余回來，還有幻想中的女婿SUPER JUNIOR-L.S.S.，希望阿嬤、阿公看了會開心。淡水漁人碼頭主活動區，自12月31日下午3點起，推出閃閃市集，提供新北在地品牌美食、排隊餐車；最萌人偶OPEN將、YOYO家族、聲唄鼓舞樂團、水管阿民、徐開炫-馬戲雜技、踢踏電台，則在漁人碼頭雙舞台中的躍動舞台帶來親子互動演出。4點開始，漁人碼頭星光舞台藝人輪番上陣演出，主持群由影視歌三棲藝人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵搭檔，說學逗唱樣樣來，更安排最國際、多元又吸睛的藝人陣容，包括：金曲歌王歌后許富凱、孫淑媚、超人氣偶像男團U:NUS、人氣樂團宇宙人、板凳樂團、情歌唱將陳勢安、范逸臣、音樂甜心卓文萱、梁舒涵以及最萌偶像團體OPEN!家族和排灣族饒舌歌手葛西瓦。煙火施放後，將由國際卡司韓流帝王SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.(利特、神童、始源)帶來最動感的壓軸演出。新北市政府表示，淡水河口沿岸兩側，都可欣賞到煙火。煙火最佳觀賞點，淡水端從捷運淡水站至漁人碼頭沿線，八里端部分從八里左岸渡船頭開始，一路延伸至十三行文化公園、八里北堤沙灘等。歡迎大家12月31日搭乘大眾交通運輸來到淡水，欣賞最絢爛的跨河煙火和最豐富的演出，以幸福的心情迎向全新的2025年。