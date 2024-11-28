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▲台北101董事長賈永婕透露，101將有機會展出12強的冠軍球以及冠軍獎盃。（圖／記者鍾怡婷攝）

中華隊於12強棒球賽擊敗日本奪得冠軍，為台灣棒球史創下驚人紀錄，目前冠軍球在中華棒協理事長辜仲諒手裡，冠軍獎盃則在聯盟手中，不過台北101董事長賈永婕透露，已經聯繫上棒協，雙方有正向合作意願，「台北101已經準備好了，規劃好所有動線，若有成功展示將不收費」，不過也強調，一切都還在和棒協積極聯繫中。12強冠軍賽中華隊對上日本隊，賽後外界關心一壘手朱育賢完成再見雙殺守備回合後的「冠軍球」，目前確定由曾豪駒總教練交給了中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒手上，冠軍獎盃則在聯盟手中，目前仍在規劃如何讓球迷近距離觀賞這座歷史性的獎盃、冠軍球。而台北101董事長賈永婕今（28）日驚喜透露，冠軍獎盃以及冠軍球有機會在台北101展出，雙方已在昨天聯繫上，台北101已經準備好，並且規劃好所有動線，若如期在台北101展出，將與觀景台目前正在展出大谷翔平50轟紀念球分區，預計採取不收費的形式展出。不過賈永婕也強調，奪冠到現在的時間很緊迫，因此展覽預期的時間和細節仍在接洽，但雙方有正向合作意願，台北101也會積極爭取，希望得到展出機會。