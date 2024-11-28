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即使是實事求是、看證據說話的科學家，同樣需要正向的想像力！民眾黨立法委員吳春城28日質詢國科會主委吳誠文時表示，科學家得具有樂觀的想像力，相信透過努力可以讓未來變得更美好，這就是一種信念，因此他希望吳主委及國科會同仁，對於臺灣進入超高齡社會後的一份「美麗新世界」想像規劃，吳主委也當場點頭允諾，會儘速提出相關規劃報告。吳春城在質詢時表示，有關於「超高齡社會」議題已經與國科會溝通討論了兩個會期，但是看到國科會的預算書內容，發現還是沒有相關的規劃及計畫，他想請問吳主委，對於超高齡社會的想像是「美麗新世界」還是「悲慘世界」？吳主委回答說「兩者皆有」，每個人都會經歷生老病死，人生最後的盡頭可以說是悲慘世界，但在死亡之前，希望能讓美麗世界的時間拉長一點。吳春城聽完答覆後表示，這樣的想法太悲觀了，需要做調整，科學家要樂觀一點，科學家就是相信透過不斷地努力可以讓未來變得更好，也一定要有這樣的信念，因為信念能引導方向，就如同相信上帝存在一樣的道理。許多人認為臺灣進入超高齡社會後充滿了危機，所看到的都只是生病、長照、政府財政破產等問題，只想要消滅這些危機，但事實上根本消滅不了，因為高齡化、少子化已經是不可逆轉的趨勢，我們應該要做的事不是防止發生，而是要順勢發展，找出方法在倒金字塔型的社會建構一個美好新世界。舉例來說，前不久的資訊月，透過與數發部合作推出「壯世代懂資樂園」，相較於以前只侷限「樂齡資訊」，讓壯世代興趣缺缺，這次的「壯世代懂資樂園」一口氣吸引了數萬的壯世代銀髮族參與、大玩資訊月，關鍵在於活動所提供、設計的內容，能符合壯世代的需求，達到彼此溝通的效果，因此大家一定要改變觀念，要「先肯定」壯世代，透過正確的方式就能呈現一個美麗新世界，如果不重視、仍然抱持悲觀的想法，那就什麼都沒有，就會變成「悲慘地獄」。吳春城表示，為什麼他一再強調大家要有信心，未來只會有越來越多的「壯世代」，絕對不該被視為無用的老人、銀髮族，只能等著被社會拋棄，也不是每個人都要福利，他們擁有龐大的能量，因此他要拜託國科會，能否發揮打造美好世界的想像與信心，仔細盤點高齡社會科技發展需求及技術缺口，儘速提出一份美麗新世界想像的規劃給國會辦公室。聽完吳委員的質詢內容及論述，吳誠文主委頻頻點頭稱是，表示有信心，並允諾國科會將會盡快提出報告送到吳委員的國會辦公室。