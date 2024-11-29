愛美是每個人的天性，但是在肌膚保養步驟中，「精華液」的選擇一直是相當重要的環節，現在市面上的精華液百百款，各自含有高濃度的有效成分，會針對不同肌膚狀況，解決肌膚保養所需，其中常見的精華液中，這幾年又以「維他命A保養」並且搭配有修護成分的「維他命B群」，成為熱門的保養趨勢之一。
所謂的「維他命A保養」，是各種維他命A的衍生成份像是A酯、A醇、A醛等，添加在保養品中，因卓越的抗老化與改善膚質的效果而受到青睞。長庚皮膚科醫師黃毓惠指出，A醇與A醛這類配方，可能會導致肌膚乾燥、脫皮、泛紅等，因此建議民眾使用此類產品時，保濕與防曬是不可忽視的兩大重點。另外，A醇具光敏感性，日間使用需搭配高效防曬，避免紫外線傷害，通常皮膚科醫師都會建議初次使用者或敏感膚質者，要選擇低濃度產品並循序漸進使用。
現在網路上更流行「A+B」保養法，適當搭配維他命B群，讓保養更加分。像是蓓朵娜全新上市新品「雙效A醇煥膚精華」，又稱「AB紫瓶」，採用黃金比例配方，透過A醇煥膚，再搭配維他命B群成分B12、B5、B3來加強修護，緩解肌膚的乾燥問題，還能舒緩敏感刺激，改善肌膚狀況，讓保養效果更卓越而且穩定。
不過黃毓惠醫師也提醒，有的民眾希望抗老化的效果，會選擇有相關成分的保養品，仍提醒不管任何保養品，只要出現紅疹、刺激，都要留意。根據不同狀況的膚質，擦對保養品才能有效「保養」，醫師提醒，不管是什麼樣的保養產品，都不應該過度使用，應依照自己皮膚的狀態，找到對自己肌膚友善的方式，聰明保養，才能讓效果加倍。
蓓朵娜「AB紫瓶」詳細資訊
蓓朵娜官網
更多效率保養的小祕訣
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現在網路上更流行「A+B」保養法，適當搭配維他命B群，讓保養更加分。像是蓓朵娜全新上市新品「雙效A醇煥膚精華」，又稱「AB紫瓶」，採用黃金比例配方，透過A醇煥膚，再搭配維他命B群成分B12、B5、B3來加強修護，緩解肌膚的乾燥問題，還能舒緩敏感刺激，改善肌膚狀況，讓保養效果更卓越而且穩定。
不過黃毓惠醫師也提醒，有的民眾希望抗老化的效果，會選擇有相關成分的保養品，仍提醒不管任何保養品，只要出現紅疹、刺激，都要留意。根據不同狀況的膚質，擦對保養品才能有效「保養」，醫師提醒，不管是什麼樣的保養產品，都不應該過度使用，應依照自己皮膚的狀態，找到對自己肌膚友善的方式，聰明保養，才能讓效果加倍。
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