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美國社群媒體巨頭Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近日親赴佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago），與美國總統當選人川普（Donald Trump）共進晚餐。川普顧問米勒（Stephen Miller）表示，祖克柏在會中表達了對川普領導的支持，強調願成為「美國國家復興」的重要參與者。隨著川普順利在今年11月當選，祖克柏就一直努力修復與川普的緊張關係。2021年國會大廈事件後，Meta旗下的臉書（Facebook）曾封鎖川普帳號，導致川普多次批評要讓祖克柏「坐牢」，直到近期祖克柏逐漸釋出善意，甚至停止與選舉相關的慈善活動，並調整平台演算法以降低政治內容曝光率。與此同時，祖克柏也現身川普位於佛州海湖莊園參加晚宴，Meta發言人表示，祖克柏對於能夠受邀與川普會面，討論新政府相關事宜深感榮幸，並強調這是一個推動美國創新的重要契機。川普的親密盟友米勒在福斯新聞（Fox News）上指出，祖克柏明確表達了對川普改革運動的支持，他稱祖克柏與許多企業領袖相同，認為川普是「變革與繁榮的推動者」，這名川普新政府的政策計畫副幕僚長進一步解釋，祖克柏視川普的第二任期為「國家復興」的契機。報導也提到，這次會面並非兩人首次互動。今年8月，祖克柏曾致函美國國會坦承，在拜登政府壓力下，臉書過去對新冠疫情相關言論的審查存在問題，並為此公開致歉。川普也曾透露祖克柏曾就臉書錯誤標記其照片一事親自致電道歉，表達「尊重」川普在其遇刺事件中的表現，並稱祖克柏當時對川普的堅韌精神表示讚賞，形容其為「美國不屈精神的象徵」。《福斯新聞》分析稱祖克柏與川普的這次會面，象徵在美國政壇的新風向下，Meta可能會選擇因應川普政策調整，並反映出企業界對新政府的期待。