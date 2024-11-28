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▲本屆公益賽事募資總金額新台幣310萬，將不扣除成本全數捐贈予台灣原住民棒球運動發展協會用以發展原鄉孩童運動發展基金。（圖／台灣原住民棒球運動發展協會提供）

▲來自高雄的贊助商「姐千杯膠原蛋白益生菌」大力支持此次公益賽事。（圖／姐千杯膠原蛋白益生菌提供）

送愛到原鄉！2024林智勝公益高爾夫球名人賽日前登場，眾多高球好手、藝人、贊助商齊聚一堂，響應「益球智勝 原力榮耀」公益賽事，共同為原鄉孩童募集運動發展基金。賽事開球儀式前，林智勝特別致詞感謝所有與會貴賓與公益賽事活動贊助商，他表示，「中華隊在東京巨蛋拿下世界12強棒球錦標賽的冠軍，對台灣棒球是一個很重要的里程碑，其中更有14名選手為原住民，相信在現場的大家，都是能夠為未來的中華隊盡一份心力。」本場公益賽事由職棒選手暨中職全壘打紀錄保持者Ngayaw Ake’ 林智勝發起，所有參加費用不扣除成本，全額捐贈予台灣原住民族棒球運動發展協會「送愛到原鄉」專案使用，作為運動賽事推廣與基層棒球發展使用。而本屆公益賽事募資總金額新台幣310萬，將不扣除成本全數捐贈予台灣原住民棒球運動發展協會用以發展原鄉孩童運動發展基金。第二屆林智勝公益高爾夫球名人賽獲得官方贊助商SRIXON高爾夫、尚騰汽車集團_新北保時捷中心、諾瓦材料科技股份有限公司、約翰走路XR蘇格蘭威士忌、艾盟仕股份有限公司、姐千杯膠原蛋白益生菌、悍創運動行銷股份有限公司與財團法人國寶高爾夫體育運動發展基金會，大力支持公益賽事，一同參與增添風采。其中，來自高雄的贊助商「姐千杯膠原蛋白益生菌」大力支持此次公益賽事，姐千杯膠原蛋白益生菌結合了來自日本的Nippi膠原蛋白和腸胃益生菌，經過多項檢驗，確保安全無重金屬、激素和抗菌劑，不僅適合日常保養，還能在喝酒前中後使用，獨特的水蜜桃可爾必思口味，帶來清新感受，無論在聚會或日常生活中，都能保持好狀態。此次活動參與貴賓星光熠熠，世界球后曾雅妮、職棒球星胡金龍、陳鏞基與官大元、職籃球星陳信安、金曲組合動力火車尤秋興與顏志琳、藝人民雄、侯昌明與曾雅蘭賢伉儷、王靜瑩、康茵茵、台灣原住民棒球運動發展協會理事長王勝偉等共襄盛舉。公益賽事尾聲更安排公益晚宴活動，讓球迷朋友進行交流互動，金曲歌手舞思愛、金曲組合動力火車、原民唱將民雄等人更獻唱祝福公益賽事圓滿順利，期許未來能號召更多人關注與募資幫助原鄉孩童的運動發展基金。