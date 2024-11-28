我是廣告 請繼續往下閱讀

▲錢裕揚小時曾在台灣住過，祖父是前監察院長錢復，很希望能拍一部全講中文的影片。（圖／青春期影視提供）

▲錢裕揚對於演出的角色、片型都不設限，如果故事好也願意挑戰BL劇。（圖／青春期影視提供）

以Netflix影集《孫家兄弟》中的表現受到注意的台裔男星錢裕揚，簽下台灣的經紀公司，將成為金鐘與金馬得主姚淳耀、巫建和、范少勳等人的師弟，他坦言很喜歡鍾孟宏執導的《陽光普照》，返台拍短片時主動向導演推薦片中有精彩表現的巫建和，兩人認識後建立交情，他才加入對方的經紀公司，成了師弟。錢裕揚在《孫家兄弟》演楊紫瓊和寇世勳的兒子，這齣戲播出後曾引起不少討論，不過沒得到Netflix續約，很多觀眾頗為惋惜。但因為這次的演出，讓錢裕揚的知名度大開，目前加入了Netflix另一齣戲《降世神通：最後的氣宗》第2季演出，未來希望台、美兩邊的工作能兼顧，在美國他也有專門為他打理好萊塢邀約的經紀公司。外界提到錢裕揚，總是很難忽視他的顯赫家世：祖父是前監察院長錢復，他小時候曾在台灣住過一陣子，因此認為不在台發展會有些可惜。台灣電影他也有涉獵，除了《陽光普照》，還看了其他一些影片，特別是該片主角之一許光漢的作品，他不諱言很喜歡許光漢，大讚又會演、又會唱，而且看許光漢在《青春18×2 通往有你的旅程》表演真的會讓人感動到哭，不管是18歲高中剛畢業或是36歲的成年面貌都很出色、演技很強。既然是對演戲充滿強大的興趣，錢裕揚什麼角色、片型都願意嘗試，不只是《孫家兄弟》裡的黑幫動作，他也很願意演出浪漫、喜劇之類的內容，近來當紅的BL若是故事很好，他也不排斥，而他很希望能夠拍一部全中文的影片，是未來計畫之一。