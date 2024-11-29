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民眾黨主席柯文哲因案遭羈押，而創黨元老朱蕙蓉日前也遭北檢傳喚以證人身分應訊，而其上政論節目表示，發現檢方手上資料非常多、非常齊全，也認為北檢是要讓她知道，心目中的柯文哲並非他所想，也坦言在看完檢察官給的東西後，最震驚的是柯文哲到底對不起支持者到什麼程度，認為是還蠻深的，直言柯文哲就是對不起所有支持他的人，若真的要講的話，「就是死定了！」民眾黨創黨元老朱蕙蓉日前也遭北檢傳喚以證人身分應訊，日前也接受政論節目《突發琪想》訪問，朱蕙蓉說，檢方手上的資料非常多、非常齊全，甚至把之前她與柯文哲LIINE對話都印出來，而有些她不知道的文件，名字卻也在其中，而檢方表示這些資料是從USB硬碟裡面出來的。朱蕙蓉指出，檢方辦案非常詳細，甚至知道她出過2本書，連這個都去查完了，與透露有些內容不應該在節目說，但是「蠻嚴重的」，認為北檢是要讓她知道，心目中的柯文哲並非她所想，自己則回應說很想等起訴書出來。朱蕙蓉也提及政治獻金QR Code卻不是到應有的金流中，是「很恐怖的事情」，而過去外界很常說「北檢加油好嗎？」都要《鏡週刊》來報導，其實並非如此，感覺北檢所準備的資料多到超乎想像。而北檢並非只有查2024大選，而是從民眾黨成立一路查到現在，查的是民眾黨成立以來的每件事，所要要耗費很久的時間。朱蕙蓉也坦言，看完檢察官準備的東西後，最震驚的是柯文哲到底對不起多少支持者到多大的程度？自己是覺得程度蠻深的，也就是柯文哲對不起所有支持他的人，如果真的要講的話，「就是死定了！」