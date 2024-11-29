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今（29）日，法官宣判林穎孟在擔任議員任內，和前男友葉曜彰詐領26萬餘元公費助理補助款，涉犯貪污治罪條例等罪嫌，林穎孟利用職務機會詐取財物，判刑3年8月、褫奪公權2年，另涉犯圖利罪，判刑5年8月、褫奪公權3年；前男友葉曜彰，則依圖利罪，判刑5年8月、褫奪公權3年。可上訴。太陽花學運出身而進入政壇的前台北市議員林穎孟，2018年獲時代力量政黨徵招提名，初出茅廬角逐議員選戰，林穎孟順利當選，也因為外貌姣好獲得「甜心議員」的稱號。但問政表現受到外界質疑，再加上她被爆出涉嫌詐領助理公費補助26萬元，遭檢調搜約談，又被5名助理爆料是「慣老闆」、「假面甜心」等負評，前年（2022年）九合一公職選舉，林穎孟退出時代力量陣營，以無黨籍身分尋求連任市議員，最終林穎孟低票落選，連任失敗，淡出政壇。不過林穎孟的爭議，不只涉嫌詐領助理費和助理鬧翻，互相控告等，在官司審理期間，還爆出林穎孟曾秘密結婚又閃離，對象是誠泰銀行少東林致光，當時林穎孟交保，林致光一度愛相隨幫忙交保，事後兩人低調登記，但婚姻關係僅維持一年兩個月就結束。2024年2月，台北地院審理詐領助理補助公款案件時，林穎孟更一度籌不到100萬的保釋金，在拘留室過夜，直至隔日上午10時許，友人辦理交保完畢才離開地檢署。2022年9月，林穎孟也在議會質詢時，要當時的台北市長柯文哲簽署「絕不向中國投降承諾書」，柯文哲不想簽，當場反嗆林穎孟「我根本不想理妳！我管妳去死！」林穎孟問政風格，也有了「柯黑議員」的稱號。