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▲好自在液體衛生棉為熱門商品，今年同樣列入好市多黑五折扣商品中。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲Costco黑色購物週賣場營業時間公告。（圖／好市多粉專）

好市多年度大檔「黑色購物週」倒數剩3天了！今（29）日有Apple 3C產品加入優惠，包括Apple iPad 9TH 10.2吋現折2000元，Apple Watch SE GPS兩種尺寸都現折1000元，還有美國頂級牛梅花薄切每公斤也現省120元。◾好自在清新液體衛生棉24公分 30片 2入，原價589元、特價429元◾好自在清新液體衛生棉27公分 26片2入，原價549元、特價389元◾LEGO環形雲霄飛車，原價8499元、特價6799元◾日本今治純棉浴巾，原價449元、特價359元◾Apple iPad 9TH 10.2吋 WI-FI 256GB太空灰/銀色，原價13500元、特價11599元，現折2000元◾Apple Watch SE GPS鋁金屬錶殼附運動錶帶44MM：原價8549元，特價7549元，現折1000元40MM：原價7589元，特價6589元，現折1000元◾TCL 55吋 4K MINILED顯示器，原價28799元、特價22799元◾LOGITECH 羅技靜音藍牙滑鼠2入，原價999元、特價849元◾​​​​​​​OMRON歐姆龍藍芽體重體脂肪計，原價2449元​​​​​​​、特價1939元◾​​​​​​​INFINTYXI ANYWHERE LIGHT充電式多用途照明燈 2入​​​​​​​，原價839元​​​​​​​、特價639元◾美國頂級牛梅花薄切​​​​​​​，原價689元​​​​​​​、特價569元◾豐力富紐西蘭頂級純濃奶粉，原價769元、特價615元◾韓式燒烤牛肉，原價499元、特價389元◾義美小泡芙組合包 64gX12包（特濃巧克力/香濃牛奶），原價329元、特價259元​​​​​​​◾​​​​​​​冷凍大鮭魚片，原價549元／公斤、特價529元／公斤◾台灣雞里肌肉真空包，原價219元／公斤、特價179元／公斤◾ART IS COFFEE哥倫比亞咖啡豆金蛇限定版，原價499元、特價399元◾西雅圖極品拿鐵咖啡，原價689元、特價519元◾MAGNUM藍山調合咖啡豆，原價549元、特價429元◾1.0克拉圓形鑽石戒指，特價185999元、特價148499元好市多「2024黑色購物節」（黑五購物節）於11月25日起至12月1日連續7天舉行，預計共推出500項商品優惠，每日新增不同商品優惠，並且於前一天下午4點於好市多臉書、APP搶先曝光，雖商品優惠將會一路持續到12月1日，最後一天可以一次購入最多優惠品項，不過每款商品優惠數量有限、售完為止，熱門商品也有機會推出就秒殺。此外，好市多「2024黑色購物節」期間，即起至11月28日前，營業時間提早到「上午9點」開門，晚間9點30分結束營業；11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門，晚間9點30分結束營業，不過各賣場營業時間仍會依現場狀況調整。