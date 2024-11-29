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美國總統當選人川普近日宣布上任後將對墨西哥，加拿大開徵25%關稅，同時對中國加徵10%關稅，引發三國擔憂，全球各國也正觀察川普關稅大刀究竟是虛與實？財信傳媒董事長謝金河認為，貿易關稅是川普的談判手段，但他認為。下一個四年的重點不在貿易戰，除了更激烈的供應鏈堅壁清野之外，更激烈的匯市金融戰，央行總裁楊金龍必須加倍努力。謝金河指出提高關稅的背後一項因素，其實在於毒品氾濫，芬太尼非法走私問題上，川普認為對美國造成的傷害太大，因此對墨西哥，加拿大，中國放話，要求他們要杜絕毒品走私，非法販賣，否則將對墨西哥，加拿大開徵25%，中國10%的關稅。謝金河認為，川普一直以來都是以貿易關稅為手段，這是他談判的策略，川普告訴你要這樣做，如果不這樣做，大刀可能揮下。這個針對芬太尼的制裁手段其實很單純，但媒體的興趣在關稅，不在芬太尼。謝金河表示，美國的左派媒體大肆宣揚川普要課徵關稅，台灣的媒體更用力加碼說電子大廠在墨西哥設廠將被開徵25%關稅，也造成華碩，緯創，鴻海等大型電子代工廠股價的下跌。其實這是川普的手段，這一招出手，逼得墨西哥總理不得不親自回應，加拿大總理杜魯道也不能迴避。為何川普對中國只課10%關稅，而不是是60%？謝金河提到，這只是其中一項，美中貿易最後的核心會在永久性正常貿易關係的重新規範，也就是大家熟悉的最惠國待遇。謝金河指出香港接下來將在川普任內遭遇衝擊，28日中國中聯辦主任鄭雁雄開心地說，在習近平總書記及黨中央堅持下，香港終於有「中國香港」的樣子，這也等於向全世界召告，香港的特別行政區角色已經不再。接下來是美國可能重新定位香港，香港成為中國南方的一個城市，美國給予香港的特殊優惠措施將逐漸改變，如果香港的聯繫匯率受到撞擊，這會是香港巨變的開端，接下來會是人民幣。最後，謝金河提到，自己最近常常給大家一個問題，從2017年迄今，中國的變化有多大？未來川普完成四年任期，中國會變成怎麼樣？他的想法是，下一個四年的重點不在貿易戰，會在更激烈的金融戰，除了更激烈的供應鏈堅壁清野，金融戰才是焦點，四年後人民幣會到哪裡？這才是重中之重的焦點，台灣的央行總裁楊金龍必須在這個議題加倍努力。