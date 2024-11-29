全聯美味堂「60元便當」以平價的高CP值受到民眾喜愛，2023年3月至2024年5月銷量已超過400萬份，全聯今（29）日驚喜宣布，與人氣名店「炸雞大獅」聯名，推出新口味「金脆雞棒腿」便當，12月31日前限時特價69元，相當於60元的預算加9元就能升級聯名款，門市每天11點跟晚上17點兩時段限量開賣。
全聯60元便當又有新朋友了，美味堂宣布即起與台式炸雞品牌「炸雞大獅」聯名新口味「金脆雞棒腿」，選用D5棒腿以薄漿酥炸，皮薄脆、肉多汁，原價75元，即起至12月31日前特價69元。
相當於60元的便當預算，只要多花9元，就可以升級「炸雞大獅」聯名款，僅於北高雄以北門市限量販售，每週限量6萬個，門市在每天11點跟晚上17點兩時段上架。且出門前別忘先使用官網門市查詢系統，可一鍵查詢鄰近門市是否有販售「熱便當」。
並且全聯美味堂熱便當主打「餐餐都有飲料配」，即起購買美味堂熱便當全系列任一件，即可用8元加購波蜜靠茶580ml（四季清茶/烏龍茶）任1瓶，相當於不到80元，就有便當加飲料組合，小資族可先萬別錯過。
全聯便當只要36元省錢秘訣曝
另外，也有不少省錢小能手分享終極秘訣，最低只要36元就能入手便當，那就是全聯的便當販售時間有兩個時段，分別為上午11時至14時以及晚上17時至20時，而在販售時間截止1小時前，店家如果沒有販售完畢就會開始打折，有時候是7折、有時候是6折，等同於一個60元的便當只要36元就可以享用到。
此外，愛買量販迎接黑色購物節，即起至12月2日，限時4天推出指定家電破盤價，最低72折起、最高價差近13680元。精選優惠品項包括惠而浦變頻洗衣機、聲寶液晶顯示器、大同電鍋、聲寶微波爐及大同烤箱，一共五款精選大小家電黑五限定破盤價，想添購家電的消費者別錯過此檔年終促銷。
黑色購物節愛買量販除了準備家電驚喜破盤價外，還有會員獨享民生夯品滿1送1或驚喜會員價優惠，包括洽富氣冷雞冷凍星級嫩燻翅、囍瑞冷壓100%特級葡萄籽油、休閒食代冷凍青花菜買1送1，黑五民生夯品優惠期間為11月27日至12月10日，是囤貨省荷包的好機會。
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相當於60元的便當預算，只要多花9元，就可以升級「炸雞大獅」聯名款，僅於北高雄以北門市限量販售，每週限量6萬個，門市在每天11點跟晚上17點兩時段上架。且出門前別忘先使用官網門市查詢系統，可一鍵查詢鄰近門市是否有販售「熱便當」。
並且全聯美味堂熱便當主打「餐餐都有飲料配」，即起購買美味堂熱便當全系列任一件，即可用8元加購波蜜靠茶580ml（四季清茶/烏龍茶）任1瓶，相當於不到80元，就有便當加飲料組合，小資族可先萬別錯過。
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另外，也有不少省錢小能手分享終極秘訣，最低只要36元就能入手便當，那就是全聯的便當販售時間有兩個時段，分別為上午11時至14時以及晚上17時至20時，而在販售時間截止1小時前，店家如果沒有販售完畢就會開始打折，有時候是7折、有時候是6折，等同於一個60元的便當只要36元就可以享用到。
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