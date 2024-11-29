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台北地檢署繼續偵辦京華城容積弊案，以及民眾黨黨主席柯文哲政治獻金假帳案，今（29）日提訊柯文哲赴北檢偵訊，這也是柯文哲被延押後，第二度被提訊。今日下午1時許，看守所囚車抵達台北地檢署，中正一分局警力也在現場待命，柯文哲是最後一位走下囚車，他低著頭，跟隨法警走進台北地檢署，身影略顯疲憊和憔悴。從檢方偵辦以來，柯文哲是已經九度被提訊，檢方現在正在跟時間賽跑，盡快拼湊案情，讓此案進入偵查尾聲。昨（28）日，北檢提訊台北市議員應曉薇，以及威京集團主席沈慶京，兩人分別搭乘不同囚車抵達，且沈慶京也是首度沒有坐輪椅，進入台北地檢署接受偵訊。檢方偵辦至今，幾乎天天提訊、傳訊相關證人至廉政署、台北地檢署，就是要把握時間，蒐集更多證據，鞏固證詞，近日媒體又再度披露，柯文哲疑似掌握多達8個金庫密帳，新增數千萬疑不法金流，全案預計於12月偵結。