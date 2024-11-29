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台中地檢署指揮廉政署中調組，偵辦南投縣信義鄉鄉民代表會主席李國源，涉嫌利用公所辦採購工程追加預算期間，向黃姓以及鄧姓廠商收回扣，容任投標廠商回標。檢方接獲檢舉，於11月27日持搜索票，兵分23路至信義鄉代會等地，初步認李國源等人涉案，依貪汙不違背職務收賄、行賄罪，將李男等3人聲押獲准。檢方總共約談12名犯罪嫌疑人、2名證人到案說明，認為李國源於113年間，藉其鄉代會主席職權，利用信義鄉公所辦理某工程採購案追加預算之機會，向黃姓以及鄧姓廠商收取賄賂，並容任投標廠商於採購案中合意圍標，因此涉犯貪污治罪條例之不違背職務收賄、政府採購法合意圍標等罪嫌，犯嫌重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見李國源等3人。昨（28）日，法官裁定李國源等3名被告均羈押禁見獲准，其餘被告9人諭知請回，至於李國源收賄的不法所得仍待清查，由台中地檢署承辦檢察官，指揮司法警察機關深入追查、持續偵辦中。