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▲即日起至12月10日，饗喫鍋火鍋專區全面8折優惠，生鮮肉片也不用100元（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11與知名餐飲品牌如「太和殿」、「紅豆食府」推出獨家「超有料」火鍋湯底系列，簡單加熱後即可食用。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲愛買量販即日起至12月10日集結150款火鍋湯底，最低49折。（圖／官方提供）

入冬首波低溫來襲，7-11搶攻冒煙商機，即起將在門市增設「饗喫鍋火鍋專區」，以專門獨立貨架方便消費者購買，如同來到24小時的自助火鍋店，以個人、小家庭的小份量為訴求，囊括名店湯底、嚴選肉品、有機蔬菜、火鍋料等，且即起至12月10日前全面8折，肉片、火鍋料通通百元內入手，官方預計火鍋專區將陸續在1500間7-11門市登場。據內政部統計，2024年9月底平均每戶平均人口數僅2.5人，人口結構越來越精簡、小家庭與單人居住模式成為主流。且根據外部市場統計，以2至4人一起吃鍋比例最高，7-11洞察市場需求，以「輕火鍋」概念規劃全新「饗喫鍋火鍋專區」，主打適合1至3人享用的「輕火鍋」選擇。「饗喫鍋火鍋專區」有「名店湯底」、「嚴選肉品」、「有機蔬菜」、「豐富火鍋料」四大結構，包括冷藏豬里肌肉片原價119元、特價95元，還有大肚腩老火白湯、大肚腩四川麻辣湯原價89元、特價72元，不論是肉品或湯底通通免百元。必吃包括7-11與知名餐飲品牌如「太和殿」、「紅豆食府」推出獨家「超有料」火鍋湯底系列，簡單加熱後即可食用；另外還有「這一鍋」、「快享廚房」、「TATAS」等常溫個人湯底，冷凍則有「煮時光」、「石二鍋」、「涓豆腐」等人氣湯底和綜合火鍋料，消費者免熬湯、零廚藝也可享受熱騰騰的鍋物。除了頂著寒風到門市購買外，即起至12月31日前，於foodomo選購7-11「火鍋專區」指定冷凍與生鮮蔬果商品滿499元享外送免運，單筆消費滿500元再贈100點OPENPOINT點數，輸入指定優惠碼【饗喫鍋】滿499元再95折，最高可折100元，就算寒冬足不出戶也能大啖火鍋！此外，隨著氣溫驟降至10度以下，全民掀起火鍋熱潮，愛買量販即日起至12月10日集結150款火鍋湯底、火鍋配料、丸子、肉品、海鮮、蔬菜等火鍋食材，超值優惠最低49折起。凡購買冷凍火鍋料、火鍋餃及冷凍湯底DM指定商品，單筆消費滿599元即可現折30元，相當於再享95折優惠。今年不容錯過的火鍋湯底，有王品醇香老酒麻油雞湯、洽富氣冷雞蔘蔘做的雞湯、德莊火鍋番茄及清油麻辣底料、MY料理所的胡椒豬肚及藤椒酸菜火鍋湯底等，雅方羊肉爐系列、羔羊排爐本檔特價219元，購買雅方全品項單筆滿299元現折30元，單筆最高現折90元。