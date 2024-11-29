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京華城容積率弊案，檢調偵辦至今，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，以及「大帳房」前北捷董座、柯競總財務長李文宗、台北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等5人，都還在押，不過有柯文哲貼身帳房之稱的「橘子」許芷瑜，雖遭發布通緝，但仍滯留海外未歸。媒體人吳靜怡在臉書發文指出，「柯文哲被延押，其中一個理由就是，有市府舊部屬被告人一直未到案」她更直言「柯文哲的貪，已經超乎想像」。吳靜怡在臉書發文，開頭先問「柯文哲的橘子什麼時候回來？另外一位舊部屬呢？」她認為柯文哲延押的理由之一，就是還有市府舊部屬被告人一直未到案，人應該就是滯留在海外，她也酸「還是這些人都是跟我們一樣，要看看月底起訴書裡面的內容，再考慮回台灣」。吳靜怡也提出質疑「如果柯文哲沒有犯罪，橘子和這位C男子怎麼不回台灣呢？民眾黨怎麼都不呼籲他們趕快幫無辜的柯文哲辯護，陳智菡不是不認識」。吳靜怡表示，昨日有位證人，提到自己面對檢調的資料感到非常意外，因為檢調資料比她想像更加的完整，其中，震驚的就是「金流」，在柯文哲最後喊出一人兩百的最後選前關鍵捐款時刻，透過掃描方式線上捐款疑似後臺有金流是串到「木可公關」。吳靜怡說「如果這個是真的，請問民眾黨，這不是詐騙什麼是詐騙？不只割小草還炸小草！應該要出來好好解釋」。吳靜怡還說，京華城案，沈慶京是否有透過自己熟捻的海外賭場，洗錢模式行賄，這是目前檢調還是要認真追查的，並指「柯文哲的貪，已經超乎想像，當有人嘲笑高中畢業生，怎麼對柯文哲都不吭一聲，因為你們同樣的人」。