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前台北市議員林穎孟，涉詐領議員助理費，台北地方法院今（29）日上午宣判，林穎孟涉犯利用職務機會詐取財物，判刑3年8月、褫奪公權2年，另依照圖利罪，判刑5年8月、褫奪公權3年；她的前男友葉曜彰，則是被依照圖利罪，判刑5年8月、褫奪公權3年。可上訴。判決指出，林穎孟於2018年12月25日，上任議員即聘任男子楊尚偉擔任公費助理，而2019年9月28日，她因故將楊尚偉資遣，為免除應由她自行支付之資遣費用，遲至2019年11月1日始向台北市議會辦理停聘，詐領楊尚偉10月份薪資等款項共3萬5563元，權充為支付楊尚偉的資遣費。2018年12月25日，林穎孟同時聘任男友葉曜彰為公費助理，葉曜彰於2020年3月31日成立米達克星球有限公司並擔任負責人，無法繼續受聘為議員助理，惟林穎孟斯時有剪輯問政質詢影片、製作公關宣傳品、經營自媒體等工作需求，且為扶植甫成立缺乏資金、客源的米達克公司，兩人乃謀劃將米達克公司新聘雇員郭羿岑充作議員公費助理，2020年5月至11月間，郭羿岑依指示從事林穎孟、米達克公司交辦之工作，應由米達克公司支付之薪資、勞健保人事支出成本則轉嫁予台北市議會負擔。法官認定，林穎孟擔任台北市議員，動見觀瞻，本應自律為選民榜樣，並體會國家補助議員公費助理之用意，卻不實申報公費助理致使公務員陷於錯誤而為不實登載，迄今否認犯行，犯後態度難謂良好，因而詐得1個月之助理補助費；林穎孟、葉曜彰共同藉此圖米達克公司之不法利益，並破壞議員助理補助費用制度之美意，林穎孟、葉曜彰迄今否認犯行，犯後態度難謂良好，行為觸犯貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、圖利罪，利用職務詐取財物罪處刑3年8月、褫奪公權2年，圖利罪處刑5年8月、褫奪公權3年，圖利罪共犯葉曜彰也處刑5年8月、褫奪公權3年。可上訴。