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我國總統賴清德即將於本週末啟程訪問南太平洋友邦，並計畫過境美國領土夏威夷與關島。對此，中國外交部發言人毛寧今（29）日在例行記者會上表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，敦促美方「認清賴清德和民進黨當局的『台獨』本性，慎之又慎處理台灣問題」。毛寧29日在例行記者會上被《路透社》記者提問，「中方是否直接告知美國不要允許賴清德在夏威夷和關島轉機？」毛寧則回答說，習近平在中美元首會晤中強調，一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須始終恪守，「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。毛寧表示，「美方想要維護台海和平，關鍵要認清賴清德和民進黨當局的『台獨』本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對『台獨』，支持中國和平統一」。毛寧進一步重申，「堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持『台獨』分裂分子及其分裂行徑」。毛寧強調，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，切實履行美方領導人作出的不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。《路透社》日前引述匿名消息稱，解放軍或計畫在未來幾天展開針對台灣的軍事行動，目的是向國際社會發出強烈信號，反對賴清德的過境與外交行程。總統府發言人郭雅慧表示，確保台海及印太區域的和平穩定是國際社會的共同利益。她強調：「若中國假借台灣總統出訪為藉口進行軍演，將是對區域和平穩定現狀的公然挑釁。」郭雅慧呼籲北京放棄損人不利己的單邊行為，並回到以規則為基礎的國際秩序。