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隨著體育活動熱絡及競賽場館普及，教育部體育署致力推動運動場館無障礙設施建置，讓身心障礙者能充分享受競賽觀賞的樂趣。為瞭解國內觀賞性競賽運動場館無障礙設施現況，體育署委託國立臺灣師範大學執行「112-113年營造特需族群友善運動環境」專案計畫，針對26座我國職業棒球、籃球賽事及排球聯賽主要場館，進行觀賞性競賽運動場館無障礙設施現地勘查，提升無障礙設施便利性，以確保符合身心障礙者權益。本次實勘歷程耗時2年，26座場地的現勘遍及全國主要競賽運動場館，包括樂天桃園棒球場、高雄巨蛋及臺北體育館等大型體育場、籃球館及棒球場等地點，勘查重點包括無障礙出入口、無障礙停車位、輪椅專用座位(含陪同席)、手扶電梯及無障礙廁所等設施。此外，針對場館內指引標示是否清晰、通道是否足夠寬敞及有無提供不同障別輔助設備亦進行全面性檢核，檢視各類無障礙設施符合標準，滿足使用者實際需求。隨著運動平權觀念推展及各縣市政府努力下，本次勘查發現在整體無障礙設施設計方面，友善性大幅升級，優良範例：如高雄巨蛋的輪椅觀眾席、特殊需求觀眾席設置、購票出入口、無障礙廁所、員工友善服務及人導法等。臺北和平籃球館則在購票出入口、停車場無障礙標示及電梯動線上表現出色。臺南市立棒球場用餐飲食區配置優良等，皆為無障礙設施優良示範點。體育署表示，本次實勘最大的特點是透過國內身心障礙者團體、專家學者及不同障別愛好運動者親身的實際觀賞體驗，針對運動場館中無障礙設施設備、動線規劃友善化的可接受性、可近性及可用性，提供具體的調整改善意見。勘查結果發現，大部分場館均具基本無障礙設施，但在設施分布、細節便利性及維護管理上仍有改善空間。進一步再透過訪談場館管理者及現場觀察，則有部分場館輪椅觀眾席遭占用、無障礙通道設置機踏車路阻及通道積水等維護管理缺失情形，另部分設施設置雖符合法規，仍有因維護不良而影響使用的狀況，如無障礙廁所感應式沖水設施未通電或扶手不穩定等。待改善方面，勘查的13座棒球場中，部分仍存無障礙通道及視障者引導設施不足、輪椅觀眾席不足及相關缺失等問題；其他13座綜合型場館，則多偏向無障礙廁所、視障者引導設施、輪椅觀眾席及無障礙機車停車位不足等缺失。本案實勘結果後續將公布於體育署官網上，提供受勘查場館所轄地方政府優化無障礙設施規劃的參考依據，未來亦將藉由執行公共建設計畫加強推動觀賞性競賽運動場館無障礙設施優化，持續輔導地方政府辦理運動場館空間規劃及營運管理時，將無障礙友善納入整體考量，期望藉由完善運動場館無障礙環境，不管是參與運動或是觀賞運動賽事，每一顆愛運動的心，都能無障礙的參與，享受到競賽的歡樂與感動。