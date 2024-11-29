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▲7-11單筆購買8條3入裝的金莎巧克力，即贈送一款水晶球。（圖／7-11提供）

▲7-11門市還有哈根達斯指定系列商品2件88折、4件77折，購買哈根達斯滿4件送水晶球濃縮咖啡杯。（圖／7-11提供）

▲全家購買聖誕主題端架指定商品任2件，即可加價149元入手限量水晶球。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家購買指定巧克力，即可贈送聖誕周邊商品，包括馬克杯、派對盤等。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家哈根達斯滿4件再送聖誕節獨家贈品。（圖／全家提供）

超商最狂贈品又來了！7-11每年聖誕節都瘋搶的金莎巧克力贈品「聖誕水晶球」活動開跑，只要買3入裝金莎8條或4件哈根達斯即可免費獲得一顆水晶球；全家則是即起至2025年1月7日前，購買聖誕主題端架指定商品任2件，即可加價149元入手限量水晶球，共有飛天小女警、罐頭豬LuLu和蝙蝠俠三款造型，無論是可愛還是帥氣風格通通有，拿來當交換禮物也超適合！購買8條3入裝的金莎巧克力，即贈送一款水晶球，金莎巧克力3入裝42元／條，相當於336元可入手24顆金莎，以及聖誕水晶球一顆📍單筆購買哈根達斯指定系列商品2件88折、4件77折，滿4件送「水晶球濃縮咖啡杯」📍買健達指定品項3入送「健達可愛動物保溫袋」，共二款（綿羊及恐龍）隨機出貨📍購買指定明治巧克力四件8折再加送「明治經典編織手提包」📍買瑞士蓮Lindor夾餡牛奶巧克力3入／條，滿3條8折再加送「瑞士蓮Lindor球型玻璃容器」全家即起至2025年1月7日前，買聖誕主題端架指定商品任2件，即可加價149元入手限量水晶球，共有飛天小女警、罐頭豬LuLu和蝙蝠俠三款造型，無論是可愛還是帥氣風格通通有。M&M's◾M&M's牛奶糖衣巧克力罐裝90g（售價99元）、M&M's花生糖衣巧克力罐裝90g（售價99元）第二件10元◾M&M's牛奶糖衣巧克力罐裝28g（售價59元）、M&M's牛奶巧克力（售價45元）、麥提莎牛奶巧克力（售價45元）、麥提莎金脆焦糖風味可可球（售價45元）任選第2件六折。◾費列羅臻品甜點3粒裝（售價42元）、金莎3粒入（售價42元）、金莎8粒裝精緻禮盒（售價148元）、金莎6粒裝精緻禮盒（售價135元）