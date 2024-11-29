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史丹佛大學研究員傑尼索夫-布蘭奇（Denisov-Blanch）發表了一項新研究，透過他設計的演算法，來對數百家企業內的工程師的工作表現進行評分，結果發現9.5％的工程師「幾乎什麼都不做」，每天上班只是在裝忙，傑尼索夫-布蘭奇稱這些人為「幽靈工程師」。根據《商業內幕》報導，傑尼索夫-布蘭奇表示如何衡量工程師的表現，在過去「就像是一個黑盒子」，單純用編寫程式碼的數量多寡來比較很不公平，有些程式碼看似龐大，其實涉及的只是非常簡單的工作；而相對的，有些非常困難的任務可能一行程式碼就能搞定。為了正確衡量每位工程師的績效，傑尼索夫-布蘭奇發明了一套演算法，透過工程師實際解決問題的能力來給予評分，彙整了數百家企業、5萬多位工程師的工作記錄，結果傑尼索夫-布蘭奇發現，約有9.5％的工程師堪稱是「辦公室中的鬼魂」。傑尼索夫-布蘭奇的定義是，這群人的工作效率連中位數的10％都無法達到。傑尼索夫-布蘭奇這項研究的背景在於，隨著馬斯克（Elon Musk）政府效率部的成立，矽谷也吹起一股提升企業效率，裁撤表現不佳員工的潮流。因此，如何精準定位各類員工的表現成為新興研究焦點。不過，傑尼索夫-布蘭奇發表的新研究尚未通過同儕審查。《商業內幕》報導提醒，這意味著引用傑尼索夫-布蘭奇提出的數據時，應該要很小心。比方說，傑尼索夫-布蘭奇雖然彙整了數百家企業的資料，但是這些都是自願參與研究的企業，因此數據可能存在挑選偏差，不具有普適性。