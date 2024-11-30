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台北市民生社區某幼兒園，傳出虐童、猥褻案件，經教育局調查後認定屬實，分別對3名教保員開罰60萬、40萬、40萬，但議員許淑華質疑，事發之後，教育局僅將3人停職未停聘，開罰後才正式停聘並公布姓名，處理程序根本慢半拍，應立即檢討。其中，涉嫌猥褻的教保員，遭開罰60萬元，終身不得聘用為教保相關人員；另2名涉不當對待教保員，分別遭裁罰40萬元、解聘4年，另須接受12小時的幼兒輔導管教課程。據了解，今年8月間，陳姓教保員涉嫌猥褻幼童，卻未於24小時之內進行通報，直到教育局、家防中心接獲婦幼隊通知，才舉行性平調查小組啟動調查，另外更發現，有2名女性教保員對幼童做不當管教行為。如今3名教保員均遭開罰，相關資訊，已公布於教育局網站上的「幼兒園不適任人員公告專區」。但許淑華表示，陳姓教保員原本在民生社區某非營利幼兒園任職，今年3月間，才轉職到另1家教保服務中心，可能還有其他潛在受害者。許淑華指出，過去發生「毛畯珅狼師案」，台北市長蔣萬安提到，再發生類似案件，相關涉案人會立刻停聘，但這次教育局顯然慢半拍。許淑華指出，案件發生後，3名教保員直到11月間開罰後才正式停聘，且該案幼兒園從去年至今，教育局也沒有任何稽查訪視記錄。許淑華表示，針對本次爆發案件的幼兒園，解約前要找到其他單位可接手經營，最快明年才會解約，要求此案應立即解約保障孩童安全，並徹查該單位所經營教保機構。